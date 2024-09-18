Bir Gece Masalı salı akşamlarının en çok izleneni! Mahir ve Canfeza Asaf Bey köşkünde!

Vicdanı ile intikam arasında gidip gelen Mahir, Canfeza'nın Selim'e bir şans vermesine neden oldu. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Selim, kendini Canfeza'ya iyi olarak göstermeye çalıştı.

Canfeza ona inanıp Mahir'e karşı tavır alsa da genç adam ona sahip çıktı. Canfeza'yı zorla da olsa yanına alarak İstanbul'a getirdi.

Asaf Bey Konağı'nda ise geçmişin hesaplaşmaları yaşandı. Herkes Mahir'i beklemeye başladı. Dedesi Mahir'i getirtmek için elindeki son kozu oyandı. Mahir ise konağın bahçesine Canfeza ile beklenmedik bir giriş yaptı. İkilinin konağa gelişi ile yaşanacak büyük merak konusu oldu.

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