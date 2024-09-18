ATV’nin yeni dizisi ‘Kör Nokta’ başlıyor!

atv'nin Osman Sınav imzalı, güçlü ve derinlikli senaryosuyla dikkat çeken yeni dizisi "Kör Nokta", izleyicileri heyecan dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Dizinin en etkileyici karakterlerinden Asude'yi canlandıran İlayda Çevik, karakteri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TATMİN EDECEK"

Çevik, dizinin ilk bölümden itibaren izleyiciyi içine çekecek kadar etkileyici bir hikâyeye sahip olduğunu belirterek; "Bütün karakterler incelikle işlenmiş ve derinlemesine tasvir edilmiş. Bir oyuncu için en önemli meselelerden biri de bu. Seyircinin merakını diri tutacak ve her ayrıntısıyla tatmin edecek bir iş ortaya koyuyoruz" dedi.

DİZİNİN HİKAYESİ!

Kör Nokta; suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşın hikayesidir. Ama bu savaşın galibinin de mağlubunun da tek bir belirleyeni olacaktır; aşk...

atv'nin yeni dizisi "Kör Nokta" 21 eylül cumartesi ekrana gelecek.