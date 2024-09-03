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MasterChef kaptanlık oyunu kazananı kim? MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler? 2 Eylül 2024 isim listeleri...

MasterChef Türkiye'nin jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıların hazırladığı tabakları tek tek değerlendirdi. Bu değerlendirmeler sonucunda haftanın kırmızı takım kaptanı seçildi. Peki MasterChef kaptanlık oyunu kazananı kim? İşte MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 08:08 Güncelleme 03 Eylül 2024, 08:08
MasterChef kaptanlık oyunu kazananı kim? MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler? 2 Eylül 2024 isim listeleri...

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TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen MasterChef Türkiye'nin 2 Eylül 2024 tarihli bölümünde kaptanlık oyunu gerçekleşti. Çağlar'ın yarışmadan ayrılmasının ardından, takımlar yeniden belirlendi. En lezzetli köfte ekmeğini yapma mücadelesinde öne çıkan adaylar, takım kaptanı olabilmek için büyük bir yarış verdiler.

🍴 MASTERCHEF'TE GÜNÜN YARIŞI: KÖFTE EKMEK! 🍔

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni haftanın heyecanı başladı! Bugün, yarışmacılar en lezzetli köfte ekmeğini yapmak için kıyasıya bir mücadele verdi. 🥩🥪

🎉 KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 🎉

Masterchef'te kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı olan isim Kaan oldu. Kaan kırmızı takım kaptanı için Ezgi'nin ismini verdi.

👋 SON ELENEN İSİM KİM? 👋

Geçtiğimiz eleme gecesinde Çağlar yarışmaya veda etti.

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