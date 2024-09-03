MasterChef kaptanlık oyunu kazananı kim? MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler? 2 Eylül 2024 isim listeleri...

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TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen MasterChef Türkiye'nin 2 Eylül 2024 tarihli bölümünde kaptanlık oyunu gerçekleşti. Çağlar'ın yarışmadan ayrılmasının ardından, takımlar yeniden belirlendi. En lezzetli köfte ekmeğini yapma mücadelesinde öne çıkan adaylar, takım kaptanı olabilmek için büyük bir yarış verdiler.

🍴 MASTERCHEF'TE GÜNÜN YARIŞI: KÖFTE EKMEK! 🍔 TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te yeni haftanın heyecanı başladı! Bugün, yarışmacılar en lezzetli köfte ekmeğini yapmak için kıyasıya bir mücadele verdi. 🥩🥪