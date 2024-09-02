Esra Erol'da 24 yıllık sır perdesi | Babasıyla tartıştı 20 günlükken evlatlık verildiğini öğrendi! Efkan'ın biyolojik ailesi nerede?

Esra Erol ATV ekranlarında yeni sezona bir döndü pir döndü. Esra Erol, hafta içi her gün yayınlanan programında; boşanma süreci ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşında arabulucu olmaya devam ediyor. Yeni sezonun ilk gününde Esra Erol'da 24 yıllık sır perdesi ele alındı. Henüz 20 günlükken evlatlık verildiğini öğrenen Efkan, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'a başvurdu. Peki Efkan'ın biyolojik ailesi nerede? İşte Esra Erol'da bugün yaşananlar...