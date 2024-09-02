SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Galerileri

Esra Erol'da 24 yıllık sır perdesi | Babasıyla tartıştı 20 günlükken evlatlık verildiğini öğrendi! Efkan'ın biyolojik ailesi nerede?

Esra Erol ATV ekranlarında yeni sezona bir döndü pir döndü. Esra Erol, hafta içi her gün yayınlanan programında; boşanma süreci ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşında arabulucu olmaya devam ediyor. Yeni sezonun ilk gününde Esra Erol'da 24 yıllık sır perdesi ele alındı. Henüz 20 günlükken evlatlık verildiğini öğrenen Efkan, biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'a başvurdu. Peki Efkan'ın biyolojik ailesi nerede? İşte Esra Erol'da bugün yaşananlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 19:30 Güncelleme 02 Eylül 2024, 19:30
Esra Erol’da 24 yıllık sır perdesi | Babasıyla tartıştı 20 günlükken evlatlık verildiğini öğrendi! Efkan’ın biyolojik ailesi nerede? 1

Hasret bitti! Sezon finali nedeniyle ekranlara kısa bir süreliğine mola veren Esra Erol, bugün yeni sezona bomba gibi başladı.

Esra Erol’da 24 yıllık sır perdesi | Babasıyla tartıştı 20 günlükken evlatlık verildiğini öğrendi! Efkan’ın biyolojik ailesi nerede? 2

MAĞDURLARIN ÇÖZÜM ADRESİ ESRA EROL'DA

Ekranda başarılarıyla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün yayınlanan programında; boşanma süreci ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşında arabulucu olmaya devam ediyor.

Esra Erol’da 24 yıllık sır perdesi | Babasıyla tartıştı 20 günlükken evlatlık verildiğini öğrendi! Efkan’ın biyolojik ailesi nerede? 3

Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, mağduriyet yaşayanlar; aradıkları çözümleri 'Esra Erol'da' buluyor.

SON DAKİKA