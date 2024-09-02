SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Müge Anlı'dan Narin Güran açıklaması: "Anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı"

Yeni sezonda faili meçhul cinayetleri aydınlatmak ve kayıpları bulmak için bugün izleyicilerinin karşısına çıkan Müge Anlı'dan Narin Güran açıklaması geldi. Program öncesi ATV'de yayınlanan Kahvaltı Haberleri'ne katılan Anlı, "Yayın yasağı getirilmeseydi anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 13:33 Güncelleme 02 Eylül 2024, 13:49
Müge Anlı’dan Narin Güran açıklaması: Anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları günlerdir devam ediyor.

Narin Güran'ın amcası Salim GüranNarin Güran'ın amcası Salim Güran

KOMANDOLAR ARAZİYE İNDİ
Son olarak binlerce kilometrelik alan Narin'i bulmak için didik didik aranırken dün komandolar araziye inip tüm bez ve kıyafet parçalarını delil olarak toplayıp Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Narin GüranNarin Güran

MÜGE ANLI'DAN NARİN GÜRAN AÇIKLAMASI
Yeni sezonda faili meçhul cinayetleri aydınlatmak ve kayıpları bulmak için bugün izleyicilerinin karşısına çıkan Müge Anlı'dan Narin Güran açıklaması geldi.

ANNE BABASI BURADA OLACAKTI

Müge Anlı'dan Narin Güran açıklaması


Yayın öncesi ATV'de yayınlanan Kahvaltı Haberleri'ne katılan Anlı, "Biliyorum herkes Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordu. Eğer yayın yasağı getirilmeseydi anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı ama yayın yasağından dolayı bu konuyu irdeleyemesek de gelişmeler oldukça ekran başından izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da haberini vermiş olayım." dedi.

Müge AnlıMüge Anlı

Anlı, 17. sezonunda adalet arayışında olan ailelere ışık tutmaya, gizemli vakaları çözmeye ve toplumsal olaylara dikkat çekmeye devam edecek.

Narin Güran nerede? Diyarbakırda kaybolan Narinin gözaltındaki amcası Salim Güran hakkında flaş gelişme! Batman yalanı HTS kayıtlarıyla çözüldüNarin Güran nerede? Diyarbakırda kaybolan Narinin gözaltındaki amcası Salim Güran hakkında flaş gelişme! Batman yalanı HTS kayıtlarıyla çözüldü

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
ABD - CIA - FETÖ şer 3’lüsü neyin peşinde? 1997’den günümüze ’Kapadokya’nın şifreleri: USS Wasp’ın İzmir’e zamanlaması manidar demirleyişi
Narin Güran nerede? Diyarbakır’da kaybolan Narin’in gözaltındaki amcası Salim Güran hakkında flaş gelişme! Batman yalanı HTS kayıtlarıyla çözüldü
TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı!
’Foner’i ’Yavaş’tan saran korku: Adı bile hoplatmaya yetiyor | İmamoğlu’nun karanlık ’ODA’sına CHP’liler bile güvenmiyor: Nereden bu paralar?
Galatasaray’a Rabiot müjdesi! Transferi böyle duyurdular
Bir Gece Masalı 1. bölümüyle atv ekranlarına geliyor! İmkansız aşkı ilmek ilmek hissettirecek! ’Gelin ata binmiş ya nasip demiş…’
EMEKLİYE YENİ MAAŞ SİSTEMİ | Primi olan yaşayacak! Yeni emeklilik modeliyle maaş hesabı nasıl değişecek?
ABD ekonomisi çöküyor! Ekonomistler endişeli: Resesyon için resmen tarih verdiler
Roma’dan Galatasaray’a bir şok daha! Hermoso’nun ardından onu da kapıyor
Milli enerjide ’Albayrak’ atılım! Hedef günde 100 bin varil... Yeni petrol kuyuları için çalışmalar başladı | İşte keşiflerin arka planı
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil 22 ile sarı kodlu uyarı! O saatlere dikkat
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı kabusu yaşadı! Polis şehir eşkıyasını arıyor
Emekli zammı için 4 anket 4 tahmin: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak’ta maaşı ne kadar artacak? Ekonomistler ne bekliyor?
Fenerbahçe’de Mourinho’dan o transfere ret!
AK Parti’de değişim için geri sayım! Kongre takvimi başlıyor... Gözler Başkan Erdoğan liderliğindeki MKYK’da
SON DAKİKA