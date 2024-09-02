Müge Anlı'dan Narin Güran açıklaması: "Anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı"

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları günlerdir devam ediyor.
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları günlerdir devam ediyor.
KOMANDOLAR ARAZİYE İNDİ
Son olarak binlerce kilometrelik alan Narin'i bulmak için didik didik aranırken dün komandolar araziye inip tüm bez ve kıyafet parçalarını delil olarak toplayıp Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
MÜGE ANLI'DAN NARİN GÜRAN AÇIKLAMASI
Yeni sezonda faili meçhul cinayetleri aydınlatmak ve kayıpları bulmak için bugün izleyicilerinin karşısına çıkan Müge Anlı'dan Narin Güran açıklaması geldi.
ANNE BABASI BURADA OLACAKTI
Yayın öncesi ATV'de yayınlanan Kahvaltı Haberleri'ne katılan Anlı, "Biliyorum herkes Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili konuyu ele almamı bekliyordu. Eğer yayın yasağı getirilmeseydi anne ve baba da bizimle beraber stüdyoda olacaktı ama yayın yasağından dolayı bu konuyu irdeleyemesek de gelişmeler oldukça ekran başından izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun da haberini vermiş olayım." dedi.
Anlı, 17. sezonunda adalet arayışında olan ailelere ışık tutmaya, gizemli vakaları çözmeye ve toplumsal olaylara dikkat çekmeye devam edecek.