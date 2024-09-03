Beklenen gün geldi! Bir Gece Masalı bu akşam atv’de!

Bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlar. Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir'in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir.