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Beklenen gün geldi! Bir Gece Masalı bu akşam atv’de!

Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in üstlendiği Bir Gece Masalı için beklenen gün geldi. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul’da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan “Bir Gece Masalı” ilk bölümüyle bu akşam atv’de!

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 09:40 Güncelleme 03 Eylül 2024, 09:40
Beklenen gün geldi! Bir Gece Masalı bu akşam atv’de!

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Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in üstlendiği Bir Gece Masalı ilk bölümüyle bu akşam atv'de! Peki Bir Gece Masalı'nın konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte tüm merak edilenler!

BİR GECE MASALI'NIN KONUSU

Babası görev yeri Denizli'de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner.

Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur. Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar.

Bir yandan aşık olduğu Şehrazad'ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci'nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat'ın kızının düğününde yakalayacağını anlar. Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir'in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir.

OYUNCU KADROSU

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Yıldız Kültür), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Ecem Çalhan (Sıla Haroğlu), Nazan Diper (Maviş Dadı).

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