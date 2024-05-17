Bahar 13. bölüm 1. fragman: Bahar’ın çığlıkları bir ölümle duyuldu! Timur’un acı sonu...

Önceki bölümde Bahar , Timur 'la yollarını ayırmaya kararlıydı ancak işler beklediği kadar kolay olmamıştı. Nevra'nın başına gelen olay, Timur ve Bahar'ı tekrar karşı karşıya getirmişti.

Yeni Bölümde Neler Olacak?

Umay ve Aziz Uras'ın yaşadığı zorluklar, Bahar'ın önünde önemli bir kararın eşiğinde olması ve diğer karakterlerin yaşadığı sürpriz gelişmeler, yeni bölümün heyecanını arttırıyor.