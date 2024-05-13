1,5 yıl önce doğum yapmıştı! Bahar’ın yıldızı Demet Evgar’ın sır gibi sakladığı kızına bakın! Gören hayran kaldı: Sarı papatya...

Kadrosunda Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinde başrolü üstlenen Demet Evgar hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 6 yıldır birlikte olduğu Levent Babataş ile 17 Mart 2022 tarihinde dünyaevine giren ve 1,5 yıl önce anne olan ünlü oyuncu, bu kez kızı Mavi'yi sette emzirdiği anlara ait görüntülerle gündeme geldi. Evgar'ın kameralardan uzak büyüttüğü kızını görenler "Sarı papatya" yorumunda bulundu. İşte Demet Evgar'ın sır gibi sakladığı kızı Mavi...