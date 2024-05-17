Gönül Dağı’nda matem havası yaratacak olay! Vedalar bir türlü yakasını bırakmıyor

SELMA'NIN ZORLU DÖNÜŞÜ Evine geri dönen Selma, karmaşık duygularla boğuştu. Her şey ve herkes ona yabancı gelirken, Selma ve Taner bu zorlu süreci nasıl atlatacaklarını bulmaya çalıştılar. Selma'nın evine dönüşü, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Fazıl, Fidan'ın yardımıyla Selma'nın geçmişte yazdığı günlüğü hatırladı. Amcaoğulları ve kızlar, bu günlüğü ararken başlarına gelenler heyecanlı anlar yaşattı. Günlüğün ortaya çıkışı, dizinin seyrini değiştirecek gibi görünüyor.

RAMAZAN'IN BÜYÜK ŞOKU Ramazan, Erkan ve Filiz'in birbirlerine olan hislerini öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. Kandırıldığını fark eden Ramazan'ın Erkan'a tepkisi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. ELİF VE KENAN'IN BEBEK MÜJDESİ Elif ve Kenan'ın bebeklerinin cinsiyeti de sonunda belli oldu. Bu gelişme, yeni heyecanları ve duygusal anları beraberinde getirdi.

KASABA GÖZYAŞLARINA BOĞULACAK Elif, bebeği ve kendisi arasında zor bir tercih yapmak zorunda kalıyor. Küçük de olsa bir umut bekleyen Elif'in çaresiz halleri, izleyicileri gözyaşlarına boğacak. Elif'in yaşadığı bu dram, dizinin en duygusal anlarından biri olacak. Bu gelişmeler akabininde diziye bir ismin veda edeceği söylentileri yayıldı.