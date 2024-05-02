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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 2 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Aleyna, Damla, Yeşim, Seda...

Gelinim Mutfakta'nın heyecan dolu atmosferinde 2 Mayıs 2024 tarihinde günün birincisi ve çeyrek altın sahibi belli oldu. Ancak, gün boyunca yaşananlar ve alınan sonuçlarla birlikte dikkatleri üzerine çeken bir gelişme de oldu.Haftanın dördüncü gününde rekabet doruk noktasına ulaşırken, izleyiciler yarının bilezik sahibi ve elenen yarışmacısını merakla bekliyor. İşte 2 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta günün kazananı...

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 18:32 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 18:32
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 2 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Aleyna, Damla, Yeşim, Seda...

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"Gelinim Mutfakta" adlı yarışma programında heyecan dorukta! Bugün, 2 Mayıs 2024 tarihinde haftanın dördüncü gününde rekabet iyice kızıştı. İşte Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün kazananı...

1 Mayıs kazananı Damla 1 Mayıs kazananı Damla

GELİNİM MUTFAKTA 2 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline bir gün kala kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanmaya hak kazanan yarışmacı Damla oldu.

2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu2 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1379. BÖLÜM PUAN DURUMU

DAMLA: 23

ALEYNA: 12

2 Mayıs günün kazananı Damla

YEŞİM: 9

SEDA: 3

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