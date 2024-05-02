GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 2 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Aleyna, Damla, Yeşim, Seda...

1 Mayıs kazananı Damla

GELİNİM MUTFAKTA 2 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline bir gün kala kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanmaya hak kazanan yarışmacı Damla oldu.