GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 2 Mayıs 2024 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Aleyna, Damla, Yeşim, Seda...

"Gelinim Mutfakta" adlı yarışma programında heyecan dorukta! Bugün, 2 Mayıs 2024 tarihinde haftanın dördüncü gününde rekabet iyice kızıştı. İşte Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün kazananı...
"Gelinim Mutfakta" adlı yarışma programında heyecan dorukta! Bugün, 2 Mayıs 2024 tarihinde haftanın dördüncü gününde rekabet iyice kızıştı. İşte Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün kazananı...
GELİNİM MUTFAKTA 2 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline bir gün kala kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanmaya hak kazanan yarışmacı Damla oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 1379. BÖLÜM PUAN DURUMU
DAMLA: 23
ALEYNA: 12