Küçük yaşta anne olmuştu | Yetimhanede büyüyen Nursel Ergin'in eski eşine bakın! Boşandılar ama aşkları bitmedi: Dudak dudağa poz...

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Çocukluk yıllarını yetimhanede geçiren Nursel Ergin başından geçenleri ve annesini hiç tanımadığını gözyaşları içinde anlattı.

"Bunu ilk defa bu kadar açık anlatmış olayım, 'bana ne oldu' diye…Annem ve babam ayrılmışlar, ben bir abim ise iki yaşında… Annem bizi almaya çalışmış ama anne tarafı istememiş. Bu sefer annem geri dönmüş. Bu kez de baba tarafım annemi istememiş.

Bizi bir sürü kişi istemesine rağmen babam bizi alıp yuvaya götürmüş. Ben annemi hiç tanımadım. İçimde sürekli bir kor… Benim annem kim? Ben acaba anneme mi benziyorum, babama mı benziyorum? Beni kim doğurmuş çok merak ettim gerçekten.