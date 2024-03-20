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Küçük yaşta anne olmuştu | Yetimhanede büyüyen Nursel Ergin'in eski eşine bakın! Boşandılar ama aşkları bitmedi: Dudak dudağa poz...

Var mısın Yok musun? yarışma programı ile ünlenene Ergin şimdilerde Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin 2023 yılında 6 yıllık eşiyle boşanmıştı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Ergin, 2017 yılında evlendiği Murat Akyer'in yuvasını yıkmakla suçlanmış büyük tepki çekmişti. El ele, göz göze birbirlerine aşk sözcükleri söyleyerek boşananlar kervanına katılan Nursel Ergin, eski eşiyle yeniden barıştıklarını açıklamıştı. İşte Nursel Ergin'in eski eşi...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 22:37 Güncelleme 20 Mart 2024, 22:37
Küçük yaşta anne olmuştu | Yetimhanede büyüyen Nursel Ergin’in eski eşine bakın! Boşandılar ama aşkları bitmedi: Dudak dudağa poz... 1

43 yaşındaki güzel sunucu Nursel Ergin, katıldığı 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasıyla şöhreti yakalamıştı.

Küçük yaşta anne olmuştu | Yetimhanede büyüyen Nursel Ergin’in eski eşine bakın! Boşandılar ama aşkları bitmedi: Dudak dudağa poz... 2

Şimdilerde Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Küçük yaşta anne olmuştu | Yetimhanede büyüyen Nursel Ergin’in eski eşine bakın! Boşandılar ama aşkları bitmedi: Dudak dudağa poz... 3

Çocukluk yıllarını yetimhanede geçiren Nursel Ergin başından geçenleri ve annesini hiç tanımadığını gözyaşları içinde anlattı.

"Bunu ilk defa bu kadar açık anlatmış olayım, 'bana ne oldu' diye…Annem ve babam ayrılmışlar, ben bir abim ise iki yaşında… Annem bizi almaya çalışmış ama anne tarafı istememiş. Bu sefer annem geri dönmüş. Bu kez de baba tarafım annemi istememiş.

Bizi bir sürü kişi istemesine rağmen babam bizi alıp yuvaya götürmüş. Ben annemi hiç tanımadım. İçimde sürekli bir kor… Benim annem kim? Ben acaba anneme mi benziyorum, babama mı benziyorum? Beni kim doğurmuş çok merak ettim gerçekten.

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