Ateş Kuşları 53. bölüm detayları ortaya çıktı: Ali ve Mercan bebeklerinin cinsiyetini öğreniyor!

Gurme, Ateş Kuşları'nın tahmininin aksine köfteyi hayli övmüş ve dükkânda müşteri seli yaşanmasına sebep olmuştur.
Gurme, Ateş Kuşları'nın tahmininin aksine köfteyi hayli övmüş ve dükkânda müşteri seli yaşanmasına sebep olmuştur.
Umudun her geçen gün yükseldiği Gülayşe - Barbar kanadında tedavi masrafları kaygısı bir nebze daha azalır. Bebeklerinin cinsiyetini öğrenme vakti gelen Ali ve Mercan nasıl bir sonuçla karışılacaktır?
Polisle iş birliği yapıp itirafçı olan Çino'yu hangi büyük tehlike beklemektedir?
Çino'dan Kara'nın ailesine dair bilgi almaya çalışan Sultan'ın yüzüne hangi gerçek duvar gibi çarpacaktır?