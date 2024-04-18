Fenerbahçe - Olympiakos TV8 CANLI İZLE! TV8 canlı maç izle ekranı ile Fenerbahçe Olympiakos maçı FULL HD, kesintisiz, donmadan canlı yayın

Fenerbahçe ile Olympiakos arasında gerçekleşecek UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. İlk maçta deplasmanda 3-2'lik bir yenilgi alan Fenerbahçe, kendi sahasında turu geçmek için mücadele edecek.
Fenerbahçe ile Olympiakos arasında gerçekleşecek UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. İlk maçta deplasmanda 3-2'lik bir yenilgi alan Fenerbahçe, kendi sahasında turu geçmek için mücadele edecek.
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Olympiakos maçı, 18 Nisan 2024 Perşembe günü yani bu akşam saat 22.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe Olympiakos rövanş maçı, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI CANLI İZLE
Karşılaşmayı https://www.tv8.com.tr/canli-yayin adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI CANLI ANLATIM
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek. Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.
OLYMPIAKOS'A KARŞI GALİBİYETİ YOK
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne dek Olympiakos ile 3 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında resmi karşılaşmalardaki ilk mücadele 2021-2022 sezonunda gerçekleşti. Söz konusu eşleşmeden Yunan temsilcisi Kadıköy'de 3-0, sahasında ise 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı. Bu sezon Yunanistan'da oynanan ilk maçı da Olympiakos 3-2 kazandı.