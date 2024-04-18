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Fenerbahçe - Olympiakos TV8 CANLI İZLE! TV8 canlı maç izle ekranı ile Fenerbahçe Olympiakos maçı FULL HD, kesintisiz, donmadan canlı yayın

Fenerbahçe, Olympiakos ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçı için heyecanla hazırlanıyor. İlk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Turu geçmek için 2 farklı skorlu galibiyet şartı bulunan Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle yarı finale çıkmak istiyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamaları sonrası futbolseverler, maçı canlı izleyebilecekleri Tv8'in frekans bilgilerini en çok arıyor. İşte Fenerbahçe - Olympiakos canlı yayını...

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 21:31 Güncelleme 18 Nisan 2024, 21:31
Fenerbahçe - Olympiakos TV8 CANLI İZLE! TV8 canlı maç izle ekranı ile Fenerbahçe Olympiakos maçı FULL HD, kesintisiz, donmadan canlı yayın

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Fenerbahçe ile Olympiakos arasında gerçekleşecek UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. İlk maçta deplasmanda 3-2'lik bir yenilgi alan Fenerbahçe, kendi sahasında turu geçmek için mücadele edecek.

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Olympiakos maçı, 18 Nisan 2024 Perşembe günü yani bu akşam saat 22.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe Olympiakos rövanş maçı, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı https://www.tv8.com.tr/canli-yayin adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek. Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.

OLYMPIAKOS'A KARŞI GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne dek Olympiakos ile 3 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında resmi karşılaşmalardaki ilk mücadele 2021-2022 sezonunda gerçekleşti. Söz konusu eşleşmeden Yunan temsilcisi Kadıköy'de 3-0, sahasında ise 1-0'lık galibiyetlerle ayrıldı. Bu sezon Yunanistan'da oynanan ilk maçı da Olympiakos 3-2 kazandı.

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