Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe-Olympiakos maçını Fenerbahçe kazanırsa kimle oynayacak? UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finali rakipleri...

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR? İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek. Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.

OLYMPİAKOS İLK GOLÜ YEDİĞİ 7 MAÇIN 5'İNDE MAĞLUP OLDU Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Olympiakos, bu sezon ilk golü yediği maçları çevirmekte zorlanıyor. Bu sezon Yunanistan Ligi, Yunanistan Kupası ve Avrupa maçları olmak üzere 47 karşılaşmaya çıkan kırmızı-beyazlılar, geriye düştüğü 3 maçı kazanabildi.

Ligin ilk yarısında iç sahada Panaitolikos'la karşılaştığı mücadelede 1-0 geriye düşen Olympiakos, rakibin kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalarken maçı da 3-1 kazandı. Yunan ekip, taraftarı önünde Asteras karşısında da geri dönüş yapmayı başardı. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Olympiakos, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu maçın ardından deplasmanda Panaitolikos'la karşılaşan Mendilibar'ın öğrencileri, yine ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamlayıp 90 dakika sonunda 2-1 kazanmayı başardı. Ligde 3 maçta geri dönüş yapabilen Olympiakos, buna karşın ilk golü yediği 7 mücadelede 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.