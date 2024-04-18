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Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe-Olympiakos maçını Fenerbahçe kazanırsa kimle oynayacak? UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finali rakipleri...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final turu rövanş maçında Kadıköy'de Yunanistan'ın köklü ekiplerinden Olympiakos'u ağırlıyor. İlk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle turu geçmek için sahaya çıkıyor. Peki, Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 16:53 Güncelleme 18 Nisan 2024, 16:54
Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe-Olympiakos maçını Fenerbahçe kazanırsa kimle oynayacak? UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finali rakipleri...

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final turu rövanş maçında Kadıköy'de Olympiakos'u ağırlıyor. İşte maç sonucuna dair detaylar ve tüm merak edilenler...

FENERBAHÇE-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında bu akşam Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TV8'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan, Tadic, Dzeko.

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Iborra, Chiquinho, Jovetic, Podence, Fortounis, El Kaabi.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek. Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.

OLYMPİAKOS İLK GOLÜ YEDİĞİ 7 MAÇIN 5'İNDE MAĞLUP OLDU

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Olympiakos, bu sezon ilk golü yediği maçları çevirmekte zorlanıyor. Bu sezon Yunanistan Ligi, Yunanistan Kupası ve Avrupa maçları olmak üzere 47 karşılaşmaya çıkan kırmızı-beyazlılar, geriye düştüğü 3 maçı kazanabildi.

Ligin ilk yarısında iç sahada Panaitolikos'la karşılaştığı mücadelede 1-0 geriye düşen Olympiakos, rakibin kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalarken maçı da 3-1 kazandı. Yunan ekip, taraftarı önünde Asteras karşısında da geri dönüş yapmayı başardı. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Olympiakos, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu maçın ardından deplasmanda Panaitolikos'la karşılaşan Mendilibar'ın öğrencileri, yine ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamlayıp 90 dakika sonunda 2-1 kazanmayı başardı. Ligde 3 maçta geri dönüş yapabilen Olympiakos, buna karşın ilk golü yediği 7 mücadelede 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ YARI FİNALDEKİ RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u 2 farklı skorla mağlup etmesi halinde adını yarı finale yazdıracak. Temsilcimiz yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, TV8.5ta mı? Fenerbahçe Olympiakos maçı saati ve tarihi! Şifreli mi yayınlanacak?Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, TV8.5ta mı? Fenerbahçe Olympiakos maçı saati ve tarihi! Şifreli mi yayınlanacak?
Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, TV8.5'ta mı? Fenerbahçe Olympiakos maçı saati ve tarihi! Şifreli mi yayınlanacak?

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