Eren’in evlat acısı ciğerleri yaktı! Tuğçe’nin akıbeti ne olacak? Yargı 89. bölüm fragmanı

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Yargı, geçtiğimiz gün yayınlanan son bölümüyle izleyicileri şoke etti. Tuğçe'nin başına gelenler, izleyicilerin tüylerini diken diken etmekle kalmadı, aynı zamanda "İnsanlar nasıl bu kadar kötü olabiliyor?" şeklinde tepkilere neden oldu. İzleyiciler, suçlulardan birinin pişmanlık duymayıp, aksine Tuğçe'nin yoğun bakımdaki odasına girip komadaki kızı taciz etmesine şahit oldu. Bu mide bulandırıcı olay, seyircilerin tepkisini de beraberinde getirdi. İşte Yargı dizisinin 89. bölümünde yaşanacaklar...

Eren'in intikam ateşiyle yanıp tutuştuğu bu bölümde, heyecan ve gizem dolu anlar birbirini kovaladı. Tuğçe'nin başına gelenlerin ardından yaşanan gelişmeler, izleyicileri adeta ekrana kilitledi. Eren, bulduğu ipuçlarıyla adım adım intikam planını şekillendirirken, yaşananlar apartmanda büyük bir gerilime neden oldu.