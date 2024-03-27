Aldatmak 62. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Güzide, Sezai, Tarık üçgeninde yeni gelişmeler!

Sezai'nin evden ayrılmasıyla Tarık, Güzide'ye yakın olmak için her fırsatı değerlendirir. Sezai ise Güzide'yi uzaktan izlediği günlere döner.

Güzide ile Tarık ailelerine giren yeni bir yüzü karşılarken Sezai, hüznünü Nazan'la paylaşır. Dostlarına bu zor günlerde destek olmaya çalışan Nazan büyük bir keşifte bulunacaktır…