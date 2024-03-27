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Aldatmak 62. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Güzide, Sezai, Tarık üçgeninde yeni gelişmeler!

Kadrosunda Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu) gibi sevilen isimlerin yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak’ın merakla beklenen yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Aldatmak 62. bölümde neler olacak? İşte yeni bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 12:41 Güncelleme 27 Mart 2024, 12:42
Aldatmak 62. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Güzide, Sezai, Tarık üçgeninde yeni gelişmeler!

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Oylum'un sevgisine bir şans daha vermek isteyen Kahraman, yeniden hayal kırıklığına uğrar.

Kahraman'ın verdiği büyük karar Mualla ile Oylum'u çatışmaya sürükleyecektir.

Serra'nın hırsını hafife alan Oltan, gittikçe köşeye sıkışır. Şansını zorlayan Serra ise bir dosta sığınır. Ancak Kaşifoğlu ailesiyle ilgili planları olan tek kişi Serra değildir.

Sezai'nin evden ayrılmasıyla Tarık, Güzide'ye yakın olmak için her fırsatı değerlendirir. Sezai ise Güzide'yi uzaktan izlediği günlere döner.

Güzide ile Tarık ailelerine giren yeni bir yüzü karşılarken Sezai, hüznünü Nazan'la paylaşır. Dostlarına bu zor günlerde destek olmaya çalışan Nazan büyük bir keşifte bulunacaktır…

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de ATV'de.

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