Teşkilat'ın eski başrolünden aylar sonra gelen sürpriz itiraf! "Eğer o olayı yaşamasaydım..."

Ertuğrul'un ayrılık kararında etkili olan bir diğer önemli faktör ise, dizinin aksiyon dolu sahneleri sırasında yaşadığı ciddi sakatlıklar oldu.

Omuzunda, sağ avucunda ve sağ ayağında meydana gelen sakatlıkların ciddiyeti ve bunların kalıcı hasarlara yol açabileceği konusunda doktorunun uyarıları, kararında belirleyici oldu.

Başarılı oyuncu, fizik tedavi görülmezse durumunun ameliyata kadar ilerleyebileceğini ve bu sebeple aksiyon sahnelerine girmemesi gerektiğini belirttiği doktor tavsiyelerini de dile getirdi. Ertuğrul, sağlığını ilk sırada tutma kararı alarak, kariyerinde yeni bir yola girmeyi tercih etti.

Ayrılık sürecinde kendisine gösterilen destek ve geçmiş olsun dileklerine teşekkür eden Çağlar Ertuğrul, hayranlarının desteğinin kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Sakatlıklarının umduğu şekilde iyileşmemesi nedeniyle aldığı bu zor kararı, hayranlarına açık ve net bir şekilde aktardı.