Mutfak Bahane’de Şef Suna Aydın’ı çileden çıkaran anlar!

Sık sık Mutfak Bahane'ye gelen ve gelinlere pratik bilgiler verip tariflerde yardımcı olan Şef Suna Aydın bugünkü programda izleyiciler için tarif verdi. Ramazan ayına özel tarifler veren Suna Şef iftar sofralarında farklı bir tat arayanlar için Domates Dolması ve Vişneli Ekmek Kadayıfı tarifi verdi.

SUNA ŞEF'İ ÇİLEDEN ÇIKARDI, STÜDYODAN GÖNDERİLDİ!

Yemekleri yetiştirmeye çalışan Buse ve Gülşah arasında gerginlik yaşandı. Buse yemekleri yetiştirmeye çalışırken kuzeninin sürekli olarak gülmesi Buse'yi çileden çıkardı. Kargaşayı gören Suna Şef müdahale etmeye çalıştı. Gülmeye hala devam eden Gülşah'a tahammül edemeyen Suna Şef çareyi Gülşah'ı stüdyodan kovmakta buldu.

GÜNÜN KAZANANI BELLİ OLDU

Günün kazananı 21 puanla Seda oldu ve bugünün iki çeyrek altınına da sahip oldu.