Yaban Çiçekleri 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? YABAN ÇİCEKLERİ dizisi KONUSU ve OYUNCULARI! Akın Akınözü...

Osman Fevzi ve Nurten Ataman'ın evlilik yıldönümü yemeği için herkes Ataman'ların evinde toplanır. Kılıç, İhsan ve Kenan fırsattan istifade Fevzi'ye otel konusunu açarlar. Fevzi Ataman, arazileri vermemekte ısrarcıdır. Kenan babasına çıkışır ve Fevzi dayanamayıp oğluna tokat atar.

Bu olaydan sonra herkes evlerine dağılır. Ama kimsenin beklemediği bir şey olur. Ataman'ların evinden bir silah sesi duyulur. Osman Fevzi vurulmuş, Nurten de elinde silahla başında bekler vaziyettedir.

Kenan ne olduğunu anlamaya çalışırken kız kardeşi Ela'ya da nasıl anlatacağını düşünür. Bu konuda Kılıç ona yardım eder. Böylelikle yıllar sonra Kılıç ve Ela tekrar karşı karşıya gelir.

YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü - Kılıç Tütüncü

Kılıç; kasabasında güçlü ve mutlu olmayı seven, çekici, esprili ve dinamik bir adamdır. Tüm enerjisiyle tam bir alfa erkektir. İş konusunda aşırı hırslı ve ayrıntıcıdır ve iyi bir iş insanıdır. Çevresine karşı ise yardımseverdir.

Aslıhan Malbora - Ela Ataman

Ela kasabada yetişmesine rağmen şehirli kodlara sahip, güçlü, kendine güvenen, aklı başında ve enerjik bir kızdır. İnatçılığı sayesinde avukatlık mesleğinde çok büyük başarılar elde eder.