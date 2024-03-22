Yaban Çiçekleri 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? YABAN ÇİCEKLERİ dizisi KONUSU ve OYUNCULARI! Akın Akınözü...

Yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Cem Karci'nin oturduğu "Yaban Çiçekleri", macera dolu bir hikayeye sahip. İzleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan dizi, doğanın güzellikleriyle iç içe geçen bir atmosfer sunacak.
Yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Cem Karci'nin oturduğu "Yaban Çiçekleri", macera dolu bir hikayeye sahip. İzleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan dizi, doğanın güzellikleriyle iç içe geçen bir atmosfer sunacak.
YABAN ÇİÇEKLERİ DİZİSİ KONUSU
Yaban Çiçekleri, acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç ve Ela'nın yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini anlatıyor. Peki tüm yaşananların gölgesinde Ela ve Kılıç temiz bir sayfa açabilecek mi? Birbirlerine olan aşkları, aralarındaki engelleri aşmaya yetebilecek mi?
YABAN ÇİÇEKLERİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenecek olan Yaban Çiçekleri dizisinin ilk bölümü 25 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'da!
YABAN ÇİÇEKLERİ 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman Fevzi ve Nurten Ataman'ın evlilik yıldönümü yemeği için herkes Ataman'ların evinde toplanır. Kılıç, İhsan ve Kenan fırsattan istifade Fevzi'ye otel konusunu açarlar. Fevzi Ataman, arazileri vermemekte ısrarcıdır. Kenan babasına çıkışır ve Fevzi dayanamayıp oğluna tokat atar.
Bu olaydan sonra herkes evlerine dağılır. Ama kimsenin beklemediği bir şey olur. Ataman'ların evinden bir silah sesi duyulur. Osman Fevzi vurulmuş, Nurten de elinde silahla başında bekler vaziyettedir.
Kenan ne olduğunu anlamaya çalışırken kız kardeşi Ela'ya da nasıl anlatacağını düşünür. Bu konuda Kılıç ona yardım eder. Böylelikle yıllar sonra Kılıç ve Ela tekrar karşı karşıya gelir.
YABAN ÇİÇEKLERİ OYUNCU KADROSU
Akın Akınözü - Kılıç Tütüncü
Kılıç; kasabasında güçlü ve mutlu olmayı seven, çekici, esprili ve dinamik bir adamdır. Tüm enerjisiyle tam bir alfa erkektir. İş konusunda aşırı hırslı ve ayrıntıcıdır ve iyi bir iş insanıdır. Çevresine karşı ise yardımseverdir.
Aslıhan Malbora - Ela Ataman
Ela kasabada yetişmesine rağmen şehirli kodlara sahip, güçlü, kendine güvenen, aklı başında ve enerjik bir kızdır. İnatçılığı sayesinde avukatlık mesleğinde çok büyük başarılar elde eder.
Büşra Pekin - Berna Ataman
Kenan'ın karısıdır. Tam bir güç¸ aşığıdır. Hırslıdır, içten pazarlıklıdır, kötülük yapmaya meyillidir. Diğer yandan; ortamı şenlendiren, neşeli, frapan, havalı, bakımlı biridir. Berna için amaca giden her yol mubahtır.
Halil Babür - Kenan Ataman
Ela'nın abisidir. Hayata pozitif bakan, insanlara güvenen, her şeyi bildiğini sanan, biraz görgüsüz biridir. Karısı Berna'ya tutkuyla aşıktır. Büyük bir iş adamı olmaya heveslidir. Kafasının rahat olmasına ve sefasına düşkünlüğü aile içinde pasif kalmasına neden olmuştur.
Bige Önal - Behice Başgil
İstanbul'da tamamladığı avukatlık mesleğini kasabada sürdüren Behice; kaybetmekten ürken, öz değerini sevilmekte bulan, içten kırılgan, güvenilir, akıllı ve ılımlı biridir. Her zaman sakladığı bir gölge tarafı vardır.
Tilbe Saran - Nurten Ataman
Ela ve Kenan'ın annesidir. Nurten kasabada yaşayan, şehirli gustosuna sahip, Cumhuriyetçi bir kadındır. Kendini kocası ve ailesine adamıştır. Güçlüdür, soğukkanlı, yardımsever ve sorun çözücüdür. Evlatlarını korumak için her tür sıkıntıyı üstlenir.
Arif Pişkin - İhsan Kuloğlu
İhsan, kasabanın ileri gelenlerindendir; herkesin sırrını bilir, ondan habersiz kuş bile uçmaz. Konuşmaya başladığında sıcacık, güler yüzlüdür. Ama kendi çıkarı söz konusu olduğunda taş kalpli birine dönüşebilir. En büyük korkusu zayıf düşmek, yalnız kalmaktır.