Ali ve Ateş Kuşları’nın arası açılıyor

'Ateş Kuşları'nın 48. Bölümünde Barbar'ın ve kaçırılan çocukların hayatını kurtarmış gibi davranan Çino, Ateş Kuşları'nın güvenini kazandı. Onun gerçek yüzünü bilen ve samimiyetine asla güvenmeyen Ali, Ateş Kuşları'yla büyük bir çatışma yaşadı. Ali, Çino'nun şeytanın ta kendisi ve çok iyi bir yalancı olduğunu söyledi. Çino'nun mahalleye taşınmasıyla çocukların kaçırılmasının tesadüf olmadığını vurgulayan Ali, ailesinden onun yanında durmalarını istedi. Zıpkın ve Barbaros ise Çino'nun suçlu olduğunu gösteren herhangi bir kanıt olmadığını ve söylediği her şeyin birbirini tuttuğunu söyledi. Geçmişte de iyi gibi görünen ama Gülayşe'yi kaçıran Çino'nun yine aynı şekilde bir taktik uyguladığını dile getiren Ali'ye kimse inanmadı. Öte yandan Gülayşe, bebekken kendisini kaçırmış olsa da Barbaros'un ve vakıftaki çocukların hayatını kurtardığı için Çino'yu affettiğini söyledi. Ali, "Çino canımızı yakacak, anlamıyor musunuz? Ama o bizim canımızı yakmadan ben size onun gerçek yüzünü göstereceğim!" diyerek evi terk etti.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 48. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.