ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri zengin kadrosuyla göz dolduruyor!

"ÖYKÜ, BÜTÜN HAYATINI SORGULAYACAK BİR ETKİLEYİCİ BAŞLANGIÇLA AÇILIYOR"

Hikayeyi çok fazla ipucu vermeden özetleyen Tilbe Saran şunları paylaştı; "Yaban Çiçekleri ilk bölümden çok güçlü bir parçalanma ile başlıyor. Ben Ataman ailesinin annesi Nurten'e hayat veriyorum. Nurten'in kendini güvende hissettiği dünyası hiç beklemediği bir an ve şekilde yıkılıyor. Bildiği, tanıdığı her şeyi kaybediyor. Öykü, bütün hayatını sorgulayacak bir etkileyici başlangıçla açılıyor. Bende nasıl gelişeceğini merakla bekliyorum." Role hazırlık sürecini ise bu şekilde özetledi; "Kreatif danışmanımız olarak Zeynep Günay ve yönetmenimiz Aydın bulut ile çalıştık karaktere. Zeynep benim hep çalışmak istediğim bir isimdi zaten. Birlikte konuşarak karakteri oluşturduk. Nurten, doğal yaşayan, doğa ile iç içe olmayı seven bir kadın. Güçlü bir kadın çocuklarına sahip çıkan ayakları yere basan etrafı tarafından saygı duyulan bir kadın onu oynamayı sevdim. Umarım izleyici de sever."