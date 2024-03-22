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Geri sayım başladı! Yaban Çiçekleri’nin ilk bölümüne dair detaylar ortaya çıktı!

Kadrosunda Akın Akınözü (Kılıç Tütüncü), Aslıhan Malbora (Ela Ataman), Büşra Pekin (Berna Ataman), Halil Babür (Kenan Ataman) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Yaban Çiçekleri için geri sayım başladı. 25 Mart Pazartesi akşamı atv’de izleyici karşısına çıkacak olan dizinin ilk bölümüne dair detaylar da ortaya çıktı. İşte ilk bölümde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 15:16 Güncelleme 22 Mart 2024, 15:16
Geri sayım başladı! Yaban Çiçekleri’nin ilk bölümüne dair detaylar ortaya çıktı!

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Osman Fevzi ve Nurten Ataman'ın evlilik yıldönümü yemeği için herkes Ataman'ların evinde toplanır. Kılıç, İhsan ve Kenan fırsattan istifade Fevzi'ye otel konusunu açarlar. Fevzi Ataman, arazileri vermemekte ısrarcıdır.

Kenan babasına çıkışır ve Fevzi dayanamayıp oğluna tokat atar. Bu olaydan sonra herkes evlerine dağılır. Ama kimsenin beklemediği bir şey olur.

Ataman'ların evinden bir silah sesi duyulur. Osman Fevzi vurulmuş, Nurten de elinde silahla başında bekler vaziyettedir.

Kenan ne olduğunu anlamaya çalışırken kız kardeşi Ela'ya da nasıl anlatacağını düşünür. Bu konuda Kılıç ona yardım eder. Böylelikle yıllar sonra Kılıç ve Ela tekrar karşı karşıya gelir.

OYUNCU KADROSU
Akın Akınözü (Kılıç Tütüncü), Aslıhan Malbora (Ela Ataman), Büşra Pekin (Berna Ataman), Halil Babür (Kenan Ataman), Bige Önal (Behice Başgil), Tilbe Saran (Nurten Ataman) ve Arif Pişkin (İhsan Kuloğlu)

Beklenmedik bir olayla yolları tekrar kesişen eski aşıklar Kılıç ve Ela, tüm yaşananların gölgesinde temiz bir sayfa açabilecek mi? Birbirlerine olan aşkları, aralarındaki engelleri aşmaya yetebilecek mi? Etkileyici anlatımı ve sıcacık hikayesi ile "Yaban Çiçekleri" 25 Mart Pazartesi akşamı atv'de.

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