Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın kazananı 📺 9 Şubat Cuma 2024 Yemekteyiz birincisi kim? 75 bin TL ödülün sahibi...

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" haftanın finalinde birinci olan isim en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Büyük ödül olan 75 bin TL'nin sahibi, hafta boyunca en başarılı ve lezzetli yemekleri hazırlayan yarışmacı olarak öne çıktı. İşte detaylar...