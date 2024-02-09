Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın kazananı 📺 9 Şubat Cuma 2024 Yemekteyiz birincisi kim? 75 bin TL ödülün sahibi...

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" haftanın finalinde birinci olan isim en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Büyük ödül olan 75 bin TL'nin sahibi, hafta boyunca en başarılı ve lezzetli yemekleri hazırlayan yarışmacı olarak öne çıktı. İşte detaylar...
"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" haftanın finalinde birinci olan isim en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Büyük ödül olan 75 bin TL'nin sahibi, hafta boyunca en başarılı ve lezzetli yemekleri hazırlayan yarışmacı olarak öne çıktı. İşte detaylar...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
9 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı. Akşam saatlerinde birinci olan ismin açıklanması bekleniyor. Haftanın kazananı açıklandığı zaman habere eklenecek.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
İlk gün yarışmacısı; Duygu Çelik
2. gün; Günday Akdoğan
3. gün; Eray Demir
4. gün; Gökçen Yıldız
5. gün; Ezgi Topçu
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMIU
Yemekteyiz haftanın finalinde puan durumu henüz belli olmadı.
📌 DUYGU
📌 GÜNDAY
📌 ERAY
📌 GÖKÇEN
📌 EZGİ