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Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın kazananı 📺 9 Şubat Cuma 2024 Yemekteyiz birincisi kim? 75 bin TL ödülün sahibi...

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının heyecan dolu bir haftası daha geride kaldı. Bu hafta ekranlara gelen lezzet dolu yarışmada beş renkli yarışmacı, her gün farklı ve lezzetli yemeklerle izleyicileri büyüledi. Zuhal Topal'ın enerjisi ve renkli sunumuyla her gün ekranlara gelen programın finali, Cuma günü büyük bir heyecanla bekleniyordu. Peki, 9 Şubat 2024 haftanın kazananı kim? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 17:33 Güncelleme 09 Şubat 2024, 17:33
Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın kazananı 📺 9 Şubat Cuma 2024 Yemekteyiz birincisi kim? 75 bin TL ödülün sahibi...

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" haftanın finalinde birinci olan isim en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Büyük ödül olan 75 bin TL'nin sahibi, hafta boyunca en başarılı ve lezzetli yemekleri hazırlayan yarışmacı olarak öne çıktı. İşte detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

9 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı. Akşam saatlerinde birinci olan ismin açıklanması bekleniyor. Haftanın kazananı açıklandığı zaman habere eklenecek.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

İlk gün yarışmacısı; Duygu Çelik

2. gün; Günday Akdoğan

3. gün; Eray Demir

4. gün; Gökçen Yıldız

5. gün; Ezgi Topçu

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMIU

Yemekteyiz haftanın finalinde puan durumu henüz belli olmadı.

📌 DUYGU

📌 GÜNDAY

📌 ERAY

📌 GÖKÇEN

📌 EZGİ

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