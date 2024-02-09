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Mahsun J yeni bölüm nerede yayınlanıyor? Mahsun J 4. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak 2024? Oyuncu kadrosu ve konusu

Yapımcı ve senarist kimliğiyle ön plana çıkan Mahsun Karaca'nın öncülük ettiği yeni dizi "Mahsun J", izleyicilere gerçek yaşamdan esinlenilmiş bir öyküyü aktarıyor. Bu yapım, hayatın zorluklarına rağmen mutluluğun peşinden koşan Mahsun ile yakın dostu Leyla'nın dokunaklı hikayesini izleyiciyle buluşturuyor. "Mahsun J"nin 4. bölümünün ne zaman ve hangi saatte ekranlara geleceği, dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. "Mahsun J"nin yeni bölümü nerede izlenebilir? İşte bu soruların yanıtları...

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 09:46 Güncelleme 10 Şubat 2024, 09:46
Mahsun J yeni bölüm nerede yayınlanıyor? Mahsun J 4. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak 2024? Oyuncu kadrosu ve konusu

Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına geri dönen Mahsun Karaca, yeni dizi projesi "Mahsun J." ile karşımıza çıktı. Peki, Mahsun J 4. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak 2024? Mahsun J yeni bölüm nerede yayınlanıyor? Oyuncu kadrosu ve konusu

Mahsun J 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerini Mahsun Karaca ile Eda Akalın'ın paylaştığı Mahsun J dizisinin 4. yeni bölümünün 9 Şubat Cuma akşamında GAİN platformunda yayınlanması bekleniyor.

MAHSUN J DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kuryecilik yapmakta olan Mahsun, bir gün arkadaşı Leyla adına bir paket götürmek için yola çıkar. Ancak bu sıradan gibi görünen görev, Mahsun'un hayatını tamamen değiştirecek bir maceranın başlangıcı olur. Paketin içinde bulunan anahtar, Mahsun'u ve Leyla'yı gizem dolu bir dünyaya doğru sürükler.

Anahtarla açtıkları evde, Mahsun ve Leyla, kendilerini birdenbire bambaşka bir dünyanın içinde bulurlar. Bu yeni dünyada, ikili hem yeni dostlar edinirken hem de eski düşmanlarıyla karşı karşıya gelirler. Macera dolu yolculukları boyunca, çeşitli sırların, tehlikelerin ve sürprizlerin içine düşerler.

Oyuncular

Mahsun Karaca

Eda Akalın

Mehtap Özdemir

Engin Yüksel

Tuğçe Yolcu

Yosi Mizrahi

Ayça Damgacı

Fikret Urucu

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