Mahsun J yeni bölüm nerede yayınlanıyor? Mahsun J 4. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak 2024? Oyuncu kadrosu ve konusu

Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına geri dönen Mahsun Karaca, yeni dizi projesi " Mahsun J ." ile karşımıza çıktı. Peki, Mahsun J 4. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak 2024? Mahsun J yeni bölüm nerede yayınlanıyor? Oyuncu kadrosu ve konusu

MAHSUN J DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kuryecilik yapmakta olan Mahsun, bir gün arkadaşı Leyla adına bir paket götürmek için yola çıkar. Ancak bu sıradan gibi görünen görev, Mahsun'un hayatını tamamen değiştirecek bir maceranın başlangıcı olur. Paketin içinde bulunan anahtar, Mahsun'u ve Leyla'yı gizem dolu bir dünyaya doğru sürükler.