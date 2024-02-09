Gaddar yeni, son bölüm, kesintisiz, tek parça full HD izle! Gaddar 4. SON BÖLÜM İZLE

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ı buluşturan heyecanla beklenen yeni dizi "Gaddar", dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. İşte 4. bölüm hakkında tüm detaylar...
Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ı buluşturan heyecanla beklenen yeni dizi "Gaddar", dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. İşte 4. bölüm hakkında tüm detaylar...
GADDAR 4. BÖLÜM I İZLE
Gaddar dizisini https://www.fox.com.tr/Gaddar/bolum/4 adresinden izleyebilirsiniz.
GADDAR 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Dağhan ailesi için en büyük risk olan Enver'i öldürmeye gittiğinde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Kardeşi Yağmur'un Enver'le birlikte olduğunu öğrenir. Üstelik kız hamiledir. Enver ve Dağhan arasındaki gerginlik yüzünden Yağmur fenalık geçirir. Birbirini öldürmeye çalışan iki düşman mecburen birlik olup onu hastaneye yetiştirmeye çalışır.
Yaşadığı son olaylardan sonra Dağhan'ın psikolojisi iyice bozulur. Üstelik annesinin de babasının da ondan sakladığı şeyler vardır. Kimseye güvenemez hale gelir. Aydan'ın da Dağhan'dan gizlediği bir sırrı vardır, aralarının düzeleceğini umarak Dağhan'a bir teklifte bulunur.
Enver'in ısrarla sakladığı sırrını Ekber artık öğrenmiştir. Babasının tepkisi beklediğinden de sert olur. Oğlunun Yağmur'la evlenmesine şiddetle karşı çıkar. En yakın arkadaşına bir söz vermiştir, Enver'i onun kızıyla evlendirmek istemektedir. Baba oğul arasındaki restleşme gittikçe büyür. Ekber Baltacı konuşarak ikna edilecek bir adam değildir, bu yüzden savaş baltaları meydana çıkar.
Öte yandan Şengül artık evine dönmüştür ama ev sahibi kirayı alamadığı için onları evden çıkarmak ister. Onlara yardım edebilecek tek kişi Dağhan'dır. Dağhan'ın Şengül'le vakit geçirmesi Aydan'ın hiç hoşuna gitmez.
GADDAR 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dağhan evine döndüğünde babasını baygın, annesi ve kardeşini ise Zafer'in doğrulttuğu namlunun ucunda bulur. Dağhan, Zafer belasından kurtulmak için uğraşırken olaylar sırasında ailesi, Dağhan'ın Zafer'in kardeşini öldürdüğünü öğrenir. Dağhan babasından yardım ister ancak Davut oğlu ve vicdanı arasında sıkışıp kalır. Dağhan'ı polise ihbar etmeye karar verir.
Gürkan tüm baskılarına rağmen Aydan'dan bir itiraf alamamıştır bu sebeple onu salıverip izlemeye devam eder. Aydan, Dağhan'ı ele vermemek için dirense de aralarındaki öfke bir türlü dinmek bilmez. Şengül ise, kocasının uğruna öldüğü ve tek güvencesi olan paranın kaybolmasından sonra toparlanamamıştır. Aydan, Şengül'ü yalnız bırakmaz. Samet'in erkek kardeşi Şengül'ün kapısına dayanır. Abisinin emaneti saydığı Umut'u, Aydan ve Şengül'e zor kullanarak ellerinden almaya çalışır. Bu hırsı Umut'u ölüm tehlikesiyle karşı karşıya getirir.
Dağhan, Yağmur'u bulamadığı için endişelidir, bir haber almak umuduyla etrafı soruşturmaya başlar. Müdür'den bu konuda yardım ister. O sırada Enver hem ortağını öldüren hem de ustaca ortadan kaybolmayı başaran Dağhan'ın peşine düşer. Fakat kin beslediği bu adamın, sevgilisinin abisi olduğundan henüz habersizdir.