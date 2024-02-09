Gaddar yeni, son bölüm, kesintisiz, tek parça full HD izle! Gaddar 4. SON BÖLÜM İZLE

GADDAR 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Dağhan ailesi için en büyük risk olan Enver'i öldürmeye gittiğinde hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Kardeşi Yağmur'un Enver'le birlikte olduğunu öğrenir. Üstelik kız hamiledir. Enver ve Dağhan arasındaki gerginlik yüzünden Yağmur fenalık geçirir. Birbirini öldürmeye çalışan iki düşman mecburen birlik olup onu hastaneye yetiştirmeye çalışır.

Yaşadığı son olaylardan sonra Dağhan'ın psikolojisi iyice bozulur. Üstelik annesinin de babasının da ondan sakladığı şeyler vardır. Kimseye güvenemez hale gelir. Aydan'ın da Dağhan'dan gizlediği bir sırrı vardır, aralarının düzeleceğini umarak Dağhan'a bir teklifte bulunur.