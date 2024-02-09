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Star TV yayın ekranı ile Yalı Çapkını son bölümü! Yalı Çapkını 57. son bölüm izle! Seyran'ın yeni aşkı...

Star TV'nin takip edilen dizisi "Yalı Çapkını", 9 Şubat 2024 Cuma gecesi yayınlanan yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi yetenekli oyuncuların öne çıktığı yapım, bu hafta da heyecan verici gelişmelerle dolu. İşte "Yalı Çapkını"nın 57. bölüm detayları...

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 09:26 Güncelleme 10 Şubat 2024, 09:27
Star TV yayın ekranı ile Yalı Çapkını son bölümü! Yalı Çapkını 57. son bölüm izle! Seyran’ın yeni aşkı...

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un etkileyici performanslarıyla dikkat çektiği "Yalı Çapkını", her bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor.

YALI ÇAPKINI 57.BÖLÜM

Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği OGM Pictures imzalı Star TV dizisi Yalı Çapkını dizisi, 57. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Diziyi https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler/57-bolum adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

▶️ Yalı Çapkını 58. bölüm fragmanı izle!

YALI ÇAPKINI 57. BÖLÜM ÖZETİ

Çocuğun Serter'den olma ihtimaline inanmak istemeyen Ferit, içine düşen şüpheyi yok etmek için Pelin'den gerçeği öğrenmeye çalışır. Çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Pelin'in böyle bir baskıya maruz kalmasına gönlü razı olmayan Seyran, tüm yaşanılanlara rağmen yine de ona destek olmaya çalışır. Şikayetini geri çekmesi karşılığında babasının şartlarını kabul etmeye mecbur kalan Seyran, kendini bir çıkmaza düşmüş hisseder.

Özgürlüğüne kavuşmak için Kazım'dan gelecek iyi haberi bekleyen Orhan'ın başı hapishanede büyük bir belaya girer. Fikriye'nin söyledikleriyle aklı karışan Suna, kalbinin en derininde sakladığı bir hayale yeniden tutunur. Çocuğunun kendisinden olabileceğini düşünen Serter meseleyi Halis Ağa'yı açarken, bu gelişme Pelin ve bebeği için kritik bir süreci başlatır.

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