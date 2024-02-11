Kardeşlerim 116. bölüm nefes kesti: Gerçekleri öğrenen Asiye şimdi ne yapacak?

Ömer'lere gelen paketten dolma kalem çıkınca Akif rahatlar. Evi terk eden Ayla'ya Nebahat sahip çıkar ve ona iş konusunda yardımcı olur.

Ayaz, Asiye'ye hislerini itiraf eder. Asiye hiçbir şey demeden çekip gider. Ancak Ayaz işin peşini bırakmaz ve evine gider. Ondan özür diler fakat beklemediği bir şey olur ve Asiye de ondan hoşlandığını itiraf eder.