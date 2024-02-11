SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kardeşlerim 116. bölüm nefes kesti: Gerçekleri öğrenen Asiye şimdi ne yapacak?

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 12:46 Güncelleme 11 Şubat 2024, 12:46
Kardeşlerim 116. bölüm nefes kesti: Gerçekleri öğrenen Asiye şimdi ne yapacak?

Ömer'lere gelen paketten dolma kalem çıkınca Akif rahatlar. Evi terk eden Ayla'ya Nebahat sahip çıkar ve ona iş konusunda yardımcı olur.

Ayaz, Asiye'ye hislerini itiraf eder. Asiye hiçbir şey demeden çekip gider. Ancak Ayaz işin peşini bırakmaz ve evine gider. Ondan özür diler fakat beklemediği bir şey olur ve Asiye de ondan hoşlandığını itiraf eder.

Eren ailesinin evinde kargo nöbeti tutmaya başlayan Akif, orada kalabilmek için yemekten temizliğe her işe koşturur.

Okul ödevi için fotoğraf çekmeye giden Ayaz ve Asiye'nin başı belaya bulaşır ve bir cinayete tanık olurlar.

Okuldaki hediyeleşme ise bir yarışa döndü.

Ömer ise Sarp'ı korumak için kavgaya onun başladığı kavgaya karışır. Ayla, Berk'e babasının araba parasını kumarda kaybettiğini söyler. Berk babasına bu kez inanmaz ve annesini seçer. Beklenen kargo okula gelir. Asiye görüntüleri izler tüm gerçekleri öğrenir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Partili Aziz Yeniay’ın seçim çalışmasına silahlı saldırıda yeni görüntüler! Kaçışan insanlar, arabaların arasına saklanan çocuk...
CHP’deki Çankaya krizi boyut kazanıyor! Özgür Özel ’kırmızı çizgi’yi aştı... Keyfi ön seçim tabanı isyan ettirdi
Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili flaş gelişme! ABD Kongresindeki inceleme süresi doldu engel kalmadı: Süreç başlıyor
Mersin’de Kılıçdaroğlu’nu hançerleyen hain denilen CHP’li Ali Mahir Başarır’ın ’TAKVİM’ hazımsızlığı! Gerçekleri yazdık ayarı kaçtı
Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez yüzde 10’u geçti! Başkan Erdoğan 3 çocuk demişti Atatürk’ün en az 6 çocuk dediği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan imzaladı Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı!
Fenerbahçe hedefe kilitlendi! İsmail Kartal 11’ini belirledi
Pentagon’da bir gün! SİHA’lara övgü... F-16’daki son durum ve F-35’ler | Başkan Erdoğan’ın kararlı tutumu ve Türkiye - ABD - NATO üçgeni
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay’ın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğan’dan çok sert tepki
Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Abdülkerim Bardakcı Sparta Prag maçında forma giyecek mi?
Emekli ve işçiye ek artış geliyor: Çalışma Bakanlığı’nda kritik toplantı! Ek iyileştirme gündeme alındı
AK Parti programına silahlı saldırı sonrası CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çeken paylaşım | Aziz Yeniay tepki: Kimden aldın bilgiyi?
Başkan Erdoğan’dan Zonguldak mitinginde Gabar müjdesi: Günlük petrol üretimi 35 bin varili geçti | İlçe adaylarını açıkladı
CHP Apo’ya özgürlük çizgisine mi geldi? Kandil’in kalemşoru İmralıyı işaret etti | Bir bomba da Yılmaz Özdil’den: CHP DEM’in bisikleti oldu
Alper Gezeravcı ailesine kavuştu: İşte o anlar | Yeğeni Karana yıldız istemişti: Bu sefer nasip olmadı ama...
SON DAKİKA