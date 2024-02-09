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Ersin Korkut neden yok? Dün akşam Survivor All Star'dan kim elendi, kim gitti son dakika 2024? Survivor Ersin neden elendi?

Survivor All Star 2024 heyecanı, mücadele dolu bir elemeyle daha renkleniyor. Mustafa Kemal, Yunus Emre, Sercan, Bozok, Yaman ve Ersin arasında yaşanan yoğun rekabet, takım arkadaşlarını üzen bir veda ile sonuçlandı.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 10:11 Güncelleme 09 Şubat 2024, 10:11
Ersin Korkut neden yok? Dün akşam Survivor All Star’dan kim elendi, kim gitti son dakika 2024? Survivor Ersin neden elendi?

Survivor All Star, önceki akşam yine adrenalin dolu anlara sahne oldu. Eleme düellosunda Mustafa Kemal, Yunus Emre, Yaman, Bozok, Sercan ve Ersin arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Gecenin sonunda ise adaya veda eden isim belli oldu.

Yunus Emre'nin Zaferi ve Mustafa Kemal'in Başarısı

Gecenin ilk düellosunda Yunus Emre, rakiplerine üstünlük sağlayarak yarışmada kalmayı başardı. Ardından Mustafa Kemal ile Ersin'in karşılaştığı düelloda, Mustafa Kemal zorlu mücadeleden galip ayrılan taraf oldu.

Bozok'un Sakatlığı ve Düello

Bozok'un sakatlığı nedeniyle ertelenen düello, Sercan ile Bozok arasında gerçekleşti. Bu mücadelenin kaybedeni Bozok oldu. Yarışmanın devam eden bölümlerinde Yaman ile Ersin arasında yapılan düelloda ise Yaman galip gelerek yarışmada kalma şansını elde etti.

Final Oyununun Galibi ve Survivor'a Veda

Eleme adaylığından kurtulan Yunus Emre, Mustafa Kemal, Sercan ve Yaman'ın ardından, geriye kalan Ersin ve Bozok final oyununda karşı karşıya geldi. Oyun seçim hakkını elinde bulunduran Bozok, basket atışı oyununu seçti. Nefes kesen mücadelenin sonunda, kaybeden yarışmacı Survivor'a veda etmek zorunda kaldı.

Survivor All Star, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Yarışmacıların azmi, stratejileri ve yarışma sırasında sergiledikleri performans, Survivor All Star'ın neden bu kadar sevildiğinin kanıtı oldu. Önümüzdeki haftalar da bu heyecan dolu mücadelenin devam edeceği merakla bekleniyor.

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