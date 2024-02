Ersin Korkut neden yok? Dün akşam Survivor All Star’dan kim elendi, kim gitti son dakika 2024? Survivor Ersin neden elendi?

Survivor All Star, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Yarışmacıların azmi, stratejileri ve yarışma sırasında sergiledikleri performans, Survivor All Star'ın neden bu kadar sevildiğinin kanıtı oldu. Önümüzdeki haftalar da bu heyecan dolu mücadelenin devam edeceği merakla bekleniyor.