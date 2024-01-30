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Taş Kağıt Makas dizi oyuncuları ve konusu! Taş Kağıt Makas ne zaman yayınlanacak, gerçek hikaye mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan yeni dizi "Taş Kağıt Makas" için geri sayım devam ediyor. Taş Kağıt Makas dizisinin başrollerinde Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük ve Hande Ataizi gibi oyuncular yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan oturuyor. "Taş Kağıt Makas" dizisinin oyuncu kadrosu ve yapım detayları bekleniyor.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 09:22 Güncelleme 30 Ocak 2024, 09:22
Taş Kağıt Makas dizi oyuncuları ve konusu! Taş Kağıt Makas ne zaman yayınlanacak, gerçek hikaye mi?

Taş Kağıt Makas dizisinin ilk tanıtımı bu akşam ekranlarda olacak, bu da izleyicileri daha da heyecanlandırıyor. Peki, Taş Kağıt Makas dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas hakkında merak edilenler...

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Taş Kağıt Makas dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.Güncel gelişmeler haberimizde yer alacak.

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZSİ KONUSU

Taş, Kağıt, Makas dizisi haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu, adaletsizliğin sorgulandığı sürükleyici bir hikayeyi izleyiciyle buluşturacak.

Merakla beklenen dizi, gecekondu mahallesinde yaşayan Umut'un (Ekin Koç), düzenin gerçek sahiplerine karşı babasının suçsuzluğunu ispatlamak için verdiği adalet savaşıyla ekrana gelecek.

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Hande Ataizi, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip.

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Dizi Kore yapımı 'Remember: War Of The Son'dan uyarlandı.

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