İnci Taneleri dizisinden sağlam ters köşe! Çukur’dan 2 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecekler

İnci Taneleri diziisi için araştırmalar hızlandı. Son dönemde dizinin en merak uyandıran karakterlerinden biri olan Nusret'in kimliği, izleyiciler arasında büyük bir spekülasyon konusu haline geldi.

Türkiye'nin sevilen dizilerinden biri olan İnci Taneleri, bu sefer izleyicilere Çukur'dan tanıdık yüzlerle sürpriz bir buluşma sunuyor. En son Çukur dizisinde yer alan başarılı oyuncular Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri'nde yeniden bir araya geliyor.