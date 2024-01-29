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İnci Taneleri dizisinden sağlam ters köşe! Çukur'dan 2 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecekler

Hazal Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'ın başrolleri paylaştığı İnci Taneleri dizisi izleyici karşısına çıktı. Son zamanlarda dizinin en gizemli karakterlerinden biri olan Nusret'in kimliği izleyicileri meraklandırdı. İnci Taneleri'nin her Perşembe akşamı ekrana gelen bölümlerinde Nusret'in gizemi giderek artıyor. İşte diziye katılan o isim...

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 16:15 Güncelleme 29 Ocak 2024, 16:17
İnci Taneleri dizisinden sağlam ters köşe! Çukur’dan 2 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecekler

İnci Taneleri diziisi için araştırmalar hızlandı. Son dönemde dizinin en merak uyandıran karakterlerinden biri olan Nusret'in kimliği, izleyiciler arasında büyük bir spekülasyon konusu haline geldi.

Türkiye'nin sevilen dizilerinden biri olan İnci Taneleri, bu sefer izleyicilere Çukur'dan tanıdık yüzlerle sürpriz bir buluşma sunuyor. En son Çukur dizisinde yer alan başarılı oyuncular Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu, İnci Taneleri'nde yeniden bir araya geliyor.

Merakla beklenen İnci Taneleri dizisinin gizemli karakteri Nusret'in kimliği nihayet açığa çıktı. Bu unutulmaz karakteri, deneyimli oyuncu Rıza Kocaoğlu canlandırıyor.

İzleyicilerin büyük bir merakla beklediği bu sır perdesi, 1 Şubat akşamında yayınlanacak olan yeni bölümde tamamen kalkacak.

Rıza Kocaoğlu, daha önce Çukur dizisinde hayat verdiği Aliço karakteriyle büyük bir beğeni kazanmıştı.

Şimdi ise Nusret karakteriyle İnci Taneleri dizisinde seyirci karşısına çıkacak.

Kocaoğlu'nun yetenekleri ve oyunculuk performansıyla adından söz ettirmesi, İnci Taneleri'nin heyecan dolu hikayesine yeni bir boyut kazandıracak gibi görünüyor.

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