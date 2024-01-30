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Safir 23. bölüm fragmanı yayınlandı: Aşk her zorluğu yener sandık!

ATV’nin sevilen dizisi Safir’in merakla beklenen 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana Özge Yağız’ın canlandırdığı Feraye’nin “Aşk her zorluğu yener sandık!” sözleri damga vurdu. İşte Safir 23. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 09:19 Güncelleme 30 Ocak 2024, 09:19
Safir 23. bölüm fragmanı yayınlandı: Aşk her zorluğu yener sandık!

Kadrosunda İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Safir'in merakla beklenen 23. bölüm fragmanı yayınlandı.

Safir 23. Bölüm 1. Fragmanı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Feraye, Ateş'in şantajına büyük tepki gösterir. Şantajı ne kadar Yaman'a söylemek istese de susmak zorunda kalır.

Gülsoyların konağına gelen haciz, herkesi derinden sarsar. Ateş, Feraye üstündeki baskısını artırır. Onun yanına taşınması için ertesi güne kadar süre verir. Feraye büyük çıkmazdadır.

Yaman ise Feraye'nin dengesiz tavırlarına asla anlam verememektedir. Feraye, Yaman'ı korumak için başka çaresinin olmadığını anlar. Ateş'in yanına taşınır. Yaman bunu öğrendiğinde büyük yıkım yaşar.

Gülsoyları yeni bir sürpriz daha beklemektedir. Büyük hala Kamuran artık Ürgüp'tedir. Ve konağın dengelerini geldiği ilk andan itibaren değiştirmeye başlar. Ömer ve Şermin'in nikah kutlaması ise herkes için unutulmaz olacaktır.

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