Safir 23. bölüm fragmanı yayınlandı: Aşk her zorluğu yener sandık!

Kadrosunda İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Safir'in merakla beklenen 23. bölüm fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Feraye, Ateş'in şantajına büyük tepki gösterir. Şantajı ne kadar Yaman'a söylemek istese de susmak zorunda kalır.
Gülsoyların konağına gelen haciz, herkesi derinden sarsar. Ateş, Feraye üstündeki baskısını artırır. Onun yanına taşınması için ertesi güne kadar süre verir. Feraye büyük çıkmazdadır.
Yaman ise Feraye'nin dengesiz tavırlarına asla anlam verememektedir. Feraye, Yaman'ı korumak için başka çaresinin olmadığını anlar. Ateş'in yanına taşınır. Yaman bunu öğrendiğinde büyük yıkım yaşar.