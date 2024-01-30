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Kardeşlerim 115. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ben sana aşık oldum"

Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim’in merakla beklenen 115. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana "Ben sana aşık oldum" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 115. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 09:34 Güncelleme 30 Ocak 2024, 09:36
Kardeşlerim 115. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben sana aşık oldum

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim 115. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kardeşlerim 115. Bölüm Fragmanı | "Ben sana aşık oldum..."

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Suzan olay yerinde hayatını kaybetti. Akif, Süreyya'yı tutuklanmaması için sessiz kalmaya ikna etti. Kötü haberi öğrenen Ömer ve Yaman hastanede soluğu aldı. Ancak en zor görev Ömer'e kaldı. Ömer morgda annesini teşhis ederken gözyaşları içerisinde vedalaştı. Yaman, ona çarpan otomobilin sürücüsünün peşine düştü. Tolga, Yasmin'lerde ders çalışırken Sado'nun videosunu izleyerek tüm gerçekleri öğrendi.

Gökhan, oğlu Berk'in verdiği parayı tüm parayı kaybetti. Matematik yarışmasında 1. olan Ömer kazandığı başarıyı annesine ithaf etti.

Eren Ailesi'nin kapısını çalan avukat ise kötü haber getirdi. Şengül evi ipotek ettirerek yüklü miktarda para çekmiştir. Bu para ödenmezse ev satışa çıkacaktır. Borcu ödemek için herkes el birliği ile işe güce sarılır. Asiye ve Aybike evlere temizliğe gitmeye başlar.

Okulda ise Ayaz, Asiye'yi Lidya'ya karşı savununca Sarp ile araları iyice açılır. Aybike temizliğe gittiği evde köpeğin pahalı tasmasını çalar. Ancak evin sahibi peşini bırakmaz. Evi kurtarmak için kendisinden beklenmedik bir harekette bulunan Aybike karşısında polisleri bulur.

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