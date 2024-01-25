TRT dijital platformu Tabii, nedir nasıl üye olunur? TABİİ uygulaması ücretli mi? UEEFA Şampiyonlar Ligi...

TRT ve Tabii iş birliği, futbolseverlere geniş bir içerik yelpazesi sunmayı hedefliyor. Bu anlaşma ile birlikte, heyecan dolu UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları artık TRT ve Tabii platformlarında izlenebilecek.

3 SEZON BOYUNCA TABİİ'DEN YAYINLANACAK! Türkiye'de futbol tutkunlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları, önümüzdeki üç sezon boyunca TRT kanalları ve TRT'nin dijital platformu olan "Tabii" üzerinden yayınlanacak.