SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

TRT dijital platformu Tabii, nedir nasıl üye olunur? TABİİ uygulaması ücretli mi? UEEFA Şampiyonlar Ligi...

Futbol tutkunları için heyecan dolu anlar yaklaşıyor! Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliği ile hayata geçirilen dijital platform Tabii, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını izleyicilerle buluşturacak. Peki, Tabii ücretli mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 21:03 Güncelleme 25 Ocak 2024, 21:05
TRT dijital platformu Tabii, nedir nasıl üye olunur? TABİİ uygulaması ücretli mi? UEEFA Şampiyonlar Ligi...

TRT ve Tabii iş birliği, futbolseverlere geniş bir içerik yelpazesi sunmayı hedefliyor. Bu anlaşma ile birlikte, heyecan dolu UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları artık TRT ve Tabii platformlarında izlenebilecek.

3 SEZON BOYUNCA TABİİ'DEN YAYINLANACAK!

Türkiye'de futbol tutkunlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları, önümüzdeki üç sezon boyunca TRT kanalları ve TRT'nin dijital platformu olan "Tabii" üzerinden yayınlanacak.

TRT TABİİ NEDİR?

TRT'nin geliştirdiği yerli uluslararası dijital platform olan "Tabii", dizi, film, program, belgesel ve daha birçok farklı alternatifi kullanıcılarına sunuyor. Platform, 7 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye'de yayına başladı ve ücretsiz olarak hizmet veriyor. Kısa süre içerisinde tüm dünyada yayınlanacak olan platform, beş farklı dil seçeneği ile kullanıcılarına hitap ediyor.

TRT TABİİ NASIL İZLENİR?

Tabii uygulamalarına yakında; akıllı TV, Android TV ve Apple TV platformlarından ulaşılabilecek. Ayrıca, bu cihazlardaki Roku ve YouTube gibi üçüncü parti uygulamalar aracılığıyla da TRT Tabii takip edilebilecek.

TRT TABİİ'YE NASIL ÜYE OLUNUR?

Tabii'ye üye olmak için bu bağlantıya tıklayarak "Ad Soyad, e-posta, şifre, cinsiyet, doğum tarihi" alanlarını doldurabilirsiniz. Ayrıca, platform Play Store ve App Store üzerinden indirilerek kullanılabiliyor. Futbol ve geniş içerik skalasıyla dolu dünyasını keşfetmek için TRT Tabii'ye şimdi ücretsiz üye olabilir ve uygulamayı indirebilirsiniz.

TABİİ ÜCRETLİ Mİ?

TABİİ şu anda ücretsiz bir şekilde kullanıcılara hizmet sunmaktadır.

Avrupa kupalarının yeni yayıncısı belli olduAvrupa kupalarının yeni yayıncısı belli oldu
Avrupa kupaları'nın yeni yayıncısı belli oldu

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Yılın ilk MGK’sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sona erdi! İşte 9 maddelik bildiri
Emeklileri yakından ilgilendiriyor! Meclis’te aylıklarına yapılacak artışın yüzde 49,25’e çıkarılmasını düzenleyen madde kabul edildi
HangiKredi
SON DAKİKA