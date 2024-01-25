Avrupa kupaları’nın yeni yayıncısı belli oldu

Açıklama, şu ifadelerle sürdü:
"Futbol tutkunları artık istedikleri zaman ve istedikleri yerde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını takip etme imkanına sahip. Bu birbirinden heyecan verici mücadeleler sadece televizyon ekranlarıyla sınırlı kalmayacak, TRT 1 ve TRT Spor'un yanı sıra, daha fazla sayıda maç sadece "tabii" üzerinden mobil cihazlardan, bilgisayarlardan ve akıllı televizyonlardan da izlenebilecek. "tabii" uygulamasına, Android ve iOS platformlarındaki cihazlar ile www.tabii.com websitesi ve uyumlu akıllı televizyonlar üzerinden erişilebiliyor."
"Futbolseverler, platforma özel olarak üretilen tabii orijinal dizilerinin yanı sıra tüm TRT kanallarının canlı yayınlarını istedikleri zaman, istedikleri yerde takip edebiliyor. Artık daha fazla sayıda maç heyecanı, tabii ile her zaman ve her yerden erişilebilir bir şekilde futbolseverlerle buluşacak."