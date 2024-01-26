Aldatmak 56. bölüm fragmanı yayınlandı: “Teyzem oğlunu öldürmüş sonra da gömmüş”

Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal'ın başrolünde yer aldığı Aldatmak'ın merakla beklenen 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Aldatmak 56. bölüm fragmanı yayınlandı SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sezai artık kızının Güzide'ye olan düşmanlığından emindir. İpek'le yaşadığı sarsıcı yüzleşme, acı bir haber almasıyla yarım kalır.

Tolga ve Selin kendilerine bir yuva kurmaya çalışırken Oltan'dan bekledikleri karşılığı göremezler. İkilinin yeni kavuştuğu mutluluk uzun sürmeyecektir. Bu sırada İpek, Oltan'la yakınlaşma çabalarında büyük bir adım atar.