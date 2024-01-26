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Aldatmak 56. bölüm fragmanı yayınlandı: “Teyzem oğlunu öldürmüş sonra da gömmüş”

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak’ın merakla beklenen 56. bölüm fragmanı yayınlandı. İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanına Kahraman’ın “Teyzem oğlunu öldürmüş sonra da gömmüş” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 56. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 10:36 Güncelleme 26 Ocak 2024, 10:36
Aldatmak 56. bölüm fragmanı yayınlandı: “Teyzem oğlunu öldürmüş sonra da gömmüş”

Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal'ın başrolünde yer aldığı Aldatmak'ın merakla beklenen 56. bölüm fragmanı yayınlandı.

Aldatmak 56. bölüm fragmanı yayınlandı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sezai artık kızının Güzide'ye olan düşmanlığından emindir. İpek'le yaşadığı sarsıcı yüzleşme, acı bir haber almasıyla yarım kalır.

Tolga ve Selin kendilerine bir yuva kurmaya çalışırken Oltan'dan bekledikleri karşılığı göremezler. İkilinin yeni kavuştuğu mutluluk uzun sürmeyecektir. Bu sırada İpek, Oltan'la yakınlaşma çabalarında büyük bir adım atar.

Ümit ve Yeşim işlerinde bir adım daha ileri giderler. Ancak ikili beklenmedik bir trajediyle karşı karşıya kalacaktır.

Oylum ve Kahraman yeni hayatlarına hazırlanırken Güzide kızının her daim yanında durur. Ancak mutlulukları beklenmedik bir anda kesintiye uğrayacaktır…

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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