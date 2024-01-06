MASTERCHEF YARI FİNAL kim elendi? 6 Ocak 2024 Masterchef ALL STAR yarı final kazananları kim, kimler finale kaldı?

Aylardır süren MasterChef All Star mücadelesinde beklenen gün geldi. MasterChef 2023 finalinde birinci olan yarışmacı büyük ödülü kazanacak.
Aylardır süren MasterChef All Star mücadelesinde beklenen gün geldi. MasterChef 2023 finalinde birinci olan yarışmacı büyük ödülü kazanacak.
YARI FİNALE KİMLER KALDI?
MasterChef All Star 5 Ocak Cuma akşamı çeyrek final heyecanı ile sevenleri ile buluştu. Bölüm sonunda bir yarışmacı hayallerine veda ederken, üç yarışmacı yarı finali garantiledi.
PUAN DURUMU
Soğuk başlanıç yemeğinin hazırlandığı ilk etapta süre ise tam 60 dakika oldu. Sürenin ardından soğuk başlangıç hazırlayan yarışmacıların yemekleri şefler tarafından değerlendirildi ve puanlar şöyle oldu;
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Esra: 65,5 puan
Barbaros: 64 puan
Hasan: 72 puan
Tahsin: 68,5 puan aldı.
MASTERCHEF'İN DÖRDÜNCÜSÜ BELLİ OLDU
Puanlama sonucu Hasan 72, Tahsin 68.5, Barbaros 64, Esra 65.5 puana ulaştı. Masterchef All Star'ı dördüncü olarak tamamlayan isim Barbaros oldu. Barbaros yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Keyifli bir dönemdi. Başından sonuna kadar pişman olduğum hiçbir şey yok. Geldiğimden beri tek gayem kupayı almaktı. Onun için çaba gösterdim. Hiçbir şekilde pişmanlığım yok. Ekleyebileceğim çok şey olabilirdi."