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MASTERCHEF YARI FİNAL kim elendi? 6 Ocak 2024 Masterchef ALL STAR yarı final kazananları kim, kimler finale kaldı?

MasterChef All Star'ın heyecan dolu 196. bölümü, yarı finalistleri belirlemek adına nefes kesti. 5 Ocak 2024 Cuma akşamı ekrana gelen programda, Barbaros, Esra, Tahsin ve Hasan kendi seçtikleri ara sıcak, ana yemek ve tatlı yemekleriyle mücadele ettiler. Yarı finalistler belirlendiğinde, büyük bir heyecanla beklenen soru da ortaya çıktı: MasterChef All Star'ın birincisi kim olacak, kim şampiyonluğa ulaşacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 21:04 Güncelleme 06 Ocak 2024, 21:04
MASTERCHEF YARI FİNAL kim elendi? 6 Ocak 2024 Masterchef ALL STAR yarı final kazananları kim, kimler finale kaldı?

Aylardır süren MasterChef All Star mücadelesinde beklenen gün geldi. MasterChef 2023 finalinde birinci olan yarışmacı büyük ödülü kazanacak.

YARI FİNALE KİMLER KALDI?

MasterChef All Star 5 Ocak Cuma akşamı çeyrek final heyecanı ile sevenleri ile buluştu. Bölüm sonunda bir yarışmacı hayallerine veda ederken, üç yarışmacı yarı finali garantiledi.

PUAN DURUMU

Soğuk başlanıç yemeğinin hazırlandığı ilk etapta süre ise tam 60 dakika oldu. Sürenin ardından soğuk başlangıç hazırlayan yarışmacıların yemekleri şefler tarafından değerlendirildi ve puanlar şöyle oldu;

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Esra: 65,5 puan

Barbaros: 64 puan

Hasan: 72 puan

Tahsin: 68,5 puan aldı.

MASTERCHEF'İN DÖRDÜNCÜSÜ BELLİ OLDU

Puanlama sonucu Hasan 72, Tahsin 68.5, Barbaros 64, Esra 65.5 puana ulaştı. Masterchef All Star'ı dördüncü olarak tamamlayan isim Barbaros oldu. Barbaros yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Keyifli bir dönemdi. Başından sonuna kadar pişman olduğum hiçbir şey yok. Geldiğimden beri tek gayem kupayı almaktı. Onun için çaba gösterdim. Hiçbir şekilde pişmanlığım yok. Ekleyebileceğim çok şey olabilirdi."

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