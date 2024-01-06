MASTERCHEF YARI FİNAL kim elendi? 6 Ocak 2024 Masterchef ALL STAR yarı final kazananları kim, kimler finale kaldı?

YARI FİNALE KİMLER KALDI?

MasterChef All Star 5 Ocak Cuma akşamı çeyrek final heyecanı ile sevenleri ile buluştu. Bölüm sonunda bir yarışmacı hayallerine veda ederken, üç yarışmacı yarı finali garantiledi.

PUAN DURUMU

Soğuk başlanıç yemeğinin hazırlandığı ilk etapta süre ise tam 60 dakika oldu. Sürenin ardından soğuk başlangıç hazırlayan yarışmacıların yemekleri şefler tarafından değerlendirildi ve puanlar şöyle oldu;