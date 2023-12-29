2. Sayfa bitti mi, neden bitti? Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programı kaldırıldı mı? Açıklama geldi: ’’Kardeşimi sizlere emanet ediyorum’’

2. Sayfa ekranlara veda ederken; kardeşim Müge 'Aramızda Kalmasın' programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek. Burada beraber olmasak da biz zaten birlikteyiz. Dostluğumuz ölene kadar. Bunu her zaman da söylüyoruz. Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Hoşçakalın...."

İkili programın neden sona erdiği ile ilgili ise bir açıklamada bulunmadı.