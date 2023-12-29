2. Sayfa bitti mi, neden bitti? Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programı kaldırıldı mı? Açıklama geldi: ’’Kardeşimi sizlere emanet ediyorum’’

2. Sayfa bitti mi, neden bitti? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı kaldırıldı mı? soruları programda yapılan açıklamayla birlikte sıkça araştırılır oldu. Gülşen Yüksel 2. Sayfa'nın ekranlara veda edeceğini ve Müge Dağıstanlı'nın 'Aramızda Kalmasın' adlı programı sunmaya başlayacağını açıkladı. İşte o açıklama...
2.SAYFA BİTTİ Mİ, NEDEN?
Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunumuyla hafta içi her gün ekrana genen magazin programı sona erdi. Bugün birlikte son kez izleyici karşısına çıkan ikiliden açıklama geldi.
Gülşen Yüksel vedasını şöyle duyurdu:
"2024 hepimize sağlık, mutluluk getirsin. Eksilmeden, çoğaldığınız bir yıl olsun. Yeni başlangıçlarla umut dolu olsun. 2024'e biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz.