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2. Sayfa bitti mi, neden bitti? Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programı kaldırıldı mı? Açıklama geldi: ''Kardeşimi sizlere emanet ediyorum''

Hafta içi her sabah seyircisi ile buluşan 2. Sayfa programı hakkında flaş bir karar verildi. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunumuyla ekrana gelen magazin programı 29 Aralık 2023 Cuma günü son bölümüyle ekranlara veda etti. Programın bittiğini duyanlar detayları araştırmaya başlandı. İnternet arama motorlarında ''2. Sayfa bitti mi, neden bitti? Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programı kaldırıldı mı?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte flaş açıklama.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 13:19 Güncelleme 29 Aralık 2023, 13:25
2. Sayfa bitti mi, neden bitti? Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programı kaldırıldı mı? Açıklama geldi: ’’Kardeşimi sizlere emanet ediyorum’’

2. Sayfa bitti mi, neden bitti? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı kaldırıldı mı? soruları programda yapılan açıklamayla birlikte sıkça araştırılır oldu. Gülşen Yüksel 2. Sayfa'nın ekranlara veda edeceğini ve Müge Dağıstanlı'nın 'Aramızda Kalmasın' adlı programı sunmaya başlayacağını açıkladı. İşte o açıklama...

2.SAYFA BİTTİ Mİ, NEDEN?

Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunumuyla hafta içi her gün ekrana genen magazin programı sona erdi. Bugün birlikte son kez izleyici karşısına çıkan ikiliden açıklama geldi.

Gülşen Yüksel vedasını şöyle duyurdu:

"2024 hepimize sağlık, mutluluk getirsin. Eksilmeden, çoğaldığınız bir yıl olsun. Yeni başlangıçlarla umut dolu olsun. 2024'e biz de yeni başlangıçlar, yeni projeler, yeni heyecanlarla giriyoruz.

2. Sayfa ekranlara veda ederken; kardeşim Müge 'Aramızda Kalmasın' programı ile sabahlara damga vurmaya devam edecek. Burada beraber olmasak da biz zaten birlikteyiz. Dostluğumuz ölene kadar. Bunu her zaman da söylüyoruz. Bu ekranda kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Hoşçakalın...."

İkili programın neden sona erdiği ile ilgili ise bir açıklamada bulunmadı.

ARAMIZDA KALSIN PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öte yandan Müge Dağıstanlı, 2024 yılında 'Aramızda Kalmasın' programı ile ekranlara gelecek. Aramızda Kalmasın programının ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

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