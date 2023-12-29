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ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak’ın ilk bölümünden detaylar ortaya çıktı! Aslı ve Kadir hayallerine kavuşmak üzeredir...

Başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı’nın yer aldığı, ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak’ın ilk bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Pazar akşamı ilk kez izleyici karşısına çıkacak olan Yıldızlar Bana Uzak’ın 1. bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 16:01 Güncelleme 29 Aralık 2023, 16:01
ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak’ın ilk bölümünden detaylar ortaya çıktı! Aslı ve Kadir hayallerine kavuşmak üzeredir...

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur.

Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için...

Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer.

Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır.

Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

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