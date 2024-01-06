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Arandina Real Madrid maçı CANLI! Arda Güler sahada! Arandina Real Madrid maçı full HD, ŞİFRESİZ canlı yayın

Real Madrid'in genç yeteneklerinden biri olarak öne çıkan milli futbolcu Arda Güler, İspanyol deviyle ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Takımın başında bulunan Carlo Ancelotti, Arda Güler'in maçta ilk 11'de yer alabileceğini açıkladı. İşte maç hakkında tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 23:39 Güncelleme 06 Ocak 2024, 23:39
Arandina Real Madrid maçı CANLI! Arda Güler sahada! Arandina Real Madrid maçı full HD, ŞİFRESİZ canlı yayın

Arandina ile Real Madrid arasındaki Kral Kupası mücadelesi, 6 Ocak Cumartesi günü 23:30'da gerçekleşecek. Bu önemli karşılaşma, Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER SAHADA OLACAK

Bu sezon LaLiga'daki Rayo Vallecano ve Mallorca ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında kadroda yer alan Arda Güler, Real Madrid formasıyla süre alamamıştı. Son oynanan Mallorca maçında da Ancelotti tarafından tercih edilmeyen Arda Güler'in yarın İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçında ilk sürelerini almasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, düzenlenen basın toplantısında Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürebileceğini açıkladı.

▶️ARANDİNA REAL MADRİD MAÇI CANLI 📺

ARANDINA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçı bu gece TSİ 23:30'da oynanacak. Müsabaka Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

ENDİŞE YARATTI

Mundo Deportivo'da yer alan haberde Arda Güler'in söz konusu maçta forma giyeceği aktarılırken Arandina'nın zemini endişe yarattı.

ARANDINA - REAL MADRID MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

ARANDINA - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

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ARANDINA'NIN ZEMİNİ ENDİŞELENDİRDİ

Kral Kupası'nda bir önceki turda Cadiz'i eleyen Arandina'nın stadının zeminindeki bozukluklar dikkat çekti. 7 Aralık tarihinde oynanan ve 2-1 Arandina lehine sonuçlanan maçtaki zeminin durumu bir taraftar kamerasına yansırken sahanın futbol oynamaya müsait olmadığı görüldü.

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