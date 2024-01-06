Arandina Real Madrid maçı CANLI! Arda Güler sahada! Arandina Real Madrid maçı full HD, ŞİFRESİZ canlı yayın

Arandina ile Real Madrid arasındaki Kral Kupası mücadelesi, 6 Ocak Cumartesi günü 23:30'da gerçekleşecek. Bu önemli karşılaşma, Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER SAHADA OLACAK

Bu sezon LaLiga'daki Rayo Vallecano ve Mallorca ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında kadroda yer alan Arda Güler, Real Madrid formasıyla süre alamamıştı. Son oynanan Mallorca maçında da Ancelotti tarafından tercih edilmeyen Arda Güler'in yarın İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçında ilk sürelerini almasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, düzenlenen basın toplantısında Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürebileceğini açıkladı.