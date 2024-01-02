O Ses Türkiye YILBAŞI 2024 İZLE 🎄📺 TV8 O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2024 özel bölüm FULL HD tek parça izle!

Programın sunuculuğunu üstlenecek olan Beyazıt Öztürk, enerjisi ve esprili sunumuyla geceye renk katacak. Jüri koltuğunda ise; güçlü sesi ve sahne performanslarıyla tanınan Ebru Gündeş, pop müziğin sevilen ismi Murat Boz, ünlü oyuncu Meryem Uzerli ve televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı yer alacak. Bu ünlü jüri üyeleri, performansları değerlendirirken aynı zamanda seyircilere eğlenceli anlar yaşatacak.

Yılbaşı gecesine renk katacak ünlü isimler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç, Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak, Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu yer alacak. Ayrıca Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan ile Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi birbirinden başarılı isimler, geceye renk katacak konuklar arasında.