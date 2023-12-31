Yıldızlar Bana Uzak KONUSU ve OYUNCULARI: ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak konusu ne, oyuncuları kimler?

Yıldızlar Bana Uzak 1. bölümü bu akşam saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanacak. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken diziyi bekleyenler araştırmalara koyuldu. Özellikle Yıldızlar Bana Uzak konusu ne, oyuncuları kimler? Yıldızlar Bana Uzak nerede çekiliyor, uyarlama mı? soruları sıkça araştırılıyor. İşte Yıldızlar Bana Uzak dizisi hakkında merak edilenler...
YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Yıldızlar Bana Uzak dizisi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor.
O3 Medya ve Ortaks Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Ercan Uğur yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce oturuyor.
Furkan Andıç-Kadir Erdem
Burcu Kıratlı - Aslı Cansever
Gürkan Uygun- Yahya Aldemir
Murat Daltaban-Orhan Varnalı