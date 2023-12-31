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Yıldızlar Bana Uzak KONUSU ve OYUNCULARI: ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak konusu ne, oyuncuları kimler?

ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Gürkan Uygun, Murat Daltaban gibi isimler bulunuyor. Peki Yıldızlar Bana Uzak konusu ne, oyuncuları kimler? Yıldızlar Bana Uzak nerede çekiliyor, uyarlama mı? İşte tüm bilgiler.

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 17:45 Güncelleme 31 Aralık 2023, 17:45
Yıldızlar Bana Uzak KONUSU ve OYUNCULARI: ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak konusu ne, oyuncuları kimler?

Yıldızlar Bana Uzak 1. bölümü bu akşam saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanacak. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken diziyi bekleyenler araştırmalara koyuldu. Özellikle Yıldızlar Bana Uzak konusu ne, oyuncuları kimler? Yıldızlar Bana Uzak nerede çekiliyor, uyarlama mı? soruları sıkça araştırılıyor. İşte Yıldızlar Bana Uzak dizisi hakkında merak edilenler...

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Yıldızlar Bana Uzak dizisi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor.

O3 Medya ve Ortaks Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin senaryosunu Ercan Uğur yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce oturuyor.

Furkan Andıç-Kadir Erdem

Burcu Kıratlı - Aslı Cansever

Gürkan Uygun- Yahya Aldemir

Murat Daltaban-Orhan Varnalı

Rami Narin-Han Varnalı

Elifcan Ongurlar-Doğa Aldemir

Evrim Doğan-Melike Varnalı

İnanç Konukçu-Murat

Goncagül Sunar-Sırma Erdem

Yaprak Medine-Kumru Cansever

Baran Can Eraslan-Samet Aldemir

Önder Selen-Halil Abi

Ela Yörüklü-Zuhal

YILDIZLAR BANA UZAK DİZİSİ KONUSU NE?

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için… Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

ATV'NİN YENİ DİZİSİ YILDIZLAR BANA UZAK NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yıldızlar Bana Uzak dizisi İstanbul'un farklı ilçelerinde çekiliyor.

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