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ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak için geri sayım başladı!

Aşk ve entrika dolu hikâyesiyle ekranların merak edilen dizisi ‘Yıldızlar Bana Uzak, bu akşam ilk bölümüyle atv’de başlıyor. Peki başrollerinde Furkan Andıç ile Burcu Kırtalı’nın yer aldığı dizinin ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte Yıldızlar Bana Uzak’a dair tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 14:11 Güncelleme 31 Aralık 2023, 14:11
ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak için geri sayım başladı!

atv'nin izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni dizisi 'Yıldızlar Bana Uzak, bu akşam ilk kez izleyici ile buluşacak.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir.

Özellikle de Han Varnalı için... Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer.

Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

OYUNCU KADROSU
Furkan ANDIÇ (Kadir), Burcu KIRATLI (Aslı), Gürkan UYGUN (Yahya) Murat DALTABAN (Orhan), Rami NARİN (Han), Elifcan ONGURLAR (Doğa), Evrim DOĞAN (Melike), İnanç KONUKÇU (Murat), Goncagül SUNAR (Sırma), Yaprak MEDİNE (Kumru), Baran Can ERASLAN (Samet), Ela YÖRÜKLÜ (Zuhal), Önder SELEN (Halil), Deniz ATAM (Mutlu), Mustafa Enis BİLİR (Deniz)

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