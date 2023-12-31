ATV’nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak için geri sayım başladı!

atv'nin izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni dizisi 'Yıldızlar Bana Uzak, bu akşam ilk kez izleyici ile buluşacak.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir.