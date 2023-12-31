O Ses Türkiye YILBAŞI özel 2024 İZLE || TV8 canlı yayın O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2024 özel bölüm FULL HD tek parça canlı izle!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı, seyircilere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanırken, eğlenceli sohbetler, sürprizler ve müzik dolu anlarla dolup taşacak. İşte TV8 canlı yayını...

Geceye renk katacak ünlü isimler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç, Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak, Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu yer alacak. Ayrıca Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan ile Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi birbirinden başarılı isimler, geceye renk katacak konuklar arasında.