O Ses Türkiye YILBAŞI özel 2024 İZLE || TV8 canlı yayın O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2024 özel bölüm FULL HD tek parça canlı izle!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı, seyircilere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanırken, eğlenceli sohbetler, sürprizler ve müzik dolu anlarla dolup taşacak. İşte TV8 canlı yayını...
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı, seyircilere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanırken, eğlenceli sohbetler, sürprizler ve müzik dolu anlarla dolup taşacak. İşte TV8 canlı yayını...
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL CANLI İZLE!
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin adresinden programı canlı olarak takip edebilirsiniz.
Geceye renk katacak ünlü isimler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç, Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak, Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu yer alacak. Ayrıca Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan ile Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi birbirinden başarılı isimler, geceye renk katacak konuklar arasında.
2024 O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ
Bu sene O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programını Beyazıt Öztürk sunacak. Jüride ise Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer alacak. Yarışmanın çekimi 27 Aralık 2023 Çarşamba günü Maltepe stüdyolarında gerçekleştirdi.
SÜRPRİZ İSİMLER
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Filenin Sultanları'ndan Gizem Örge ile Aslı Kalaç'ın da sahne alacağı iddia ediliyor.