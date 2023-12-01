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Squid Game 2. sezon çıktı mı, ne zaman çıkacak? SQUİD GAME YENİ SEZON tarihi! Netflix dyuyu

Güney Kore yapımı fenomen dizi Squid Game'in beklenen ikinci sezonu için heyecan verici bekleyiş sürüyor. Squid Game'in ilk sezonu, dünya genelinde rekorlar kırarak izlenme listelerinin zirvesine yerleşmişti. Yaratıcı hikayesi, çarpıcı karakterleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken dizi, 2. sezonuyla izleyicilere yeni bir soluk getirecek. Peki, Squid Game ikinci sezon ne zaman? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 23:02 Güncelleme 01 Aralık 2023, 23:02
Squid Game 2. sezon çıktı mı, ne zaman çıkacak? SQUİD GAME YENİ SEZON tarihi! Netflix dyuyu

Squid Game 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman? İşte detaylar...

SQUID GAME 2. SEZONU NE ZAMAN?

Squid Game'de Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini açıklamıştı. Squid Game'in yeni sezon tarihiyle ilgili yeni açıklama geldi.

Buna göre; Squid Game dizisinin 2. sezonunun 2023 Kasım ayında çıkacağı duyurulmuştu. Fakat dizi halen yayınlanmadı.

SQUID GAME'İN KONUSU NEDİR?

Squid kelimesinin Türkçe karşılığı kalamardır. Game ise oyun anlamına geliyor. Yani Squid Game'in Türkçe karşılığı "Kalamar Oyunu" demektir. Gerilim ve drama türündeki dizide hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor.

Maddi olarak sıkıntıları olan yüzlerce kişi bir gün aldıkları davetle bir oyuna çağrılır. Oyunu cazip kılan ise kazanan kişinin 40 milyon dolarlık büyük ödülü alacak olmasıdır. Oyuna katılan oyuncuların yapması gereken tek şey ise bütün rakiplerini eleyerek hayatta kalan son kişi olmaktır.

SQUID GAME 2 OYUNCULARI

Netflix'in yayınladığı fragmanda görülen bazı isimler şöyle: Lee Byung-Hun, Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon, Yang Dong-Geun, Gong Yoo

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