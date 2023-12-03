Altın Kafes konusu nedir? Altın kafes dizisi gerçek mi, oyuncuları kimler? Dizi nerede çekiliyor, hangi ilde?

Bir gece yarısı Onur'a yardım etmek için kendini bulduğu o yolda, kendisini bekleyen olaylardan habersiz büyük bir sırra şahitlik edecektir. Ve bu sır herkesin hayatını geri dönülemez şekilde değiştirecektir.
Oyuncular : Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan), Murat Kılıç (Ayhan), Kaan Turgut (Kenan), Sümeyra Koç (Alara), Eda Nur Gülbudak (Berna), Tarık Uğur Özenbaş (Kaya), Buse Orcan (Şeniz), Gurur Çiçekoğlu (Hikmet), Cansu Mumcu (Şule), Ali Kayra Kul (Kaan), Aksel Yılmaz (Alper) Ve Sacide Taşaner (Zümrüt).
ALTIN KAFES DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata semtlerinde gerçekleştiriliyor.