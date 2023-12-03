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Altın Kafes konusu nedir? Altın kafes dizisi gerçek mi, oyuncuları kimler? Dizi nerede çekiliyor, hangi ilde?

Altın Kafes, Atv ekranlarında bugün başlıyor ve izleyicilere aşk, entrika ve zorlu sınavlarla dolu bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe gibi başarılı isimlerin rol aldığı dizi, Beyoğlu ailesinin veliahtı Onur ile idealist öğretmen Zeynep'in aşkını merkeze alıyor. Altın Kafes'in ilk bölümü, bu akşam saat 20.00'de Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 11:54 Güncelleme 03 Aralık 2023, 11:55
Altın Kafes konusu nedir? Altın kafes dizisi gerçek mi, oyuncuları kimler? Dizi nerede çekiliyor, hangi ilde?

Atv ekranlarında heyecanla beklenen yeni dizi Altın Kafes, bugün ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, aşk, entrika ve zorlu sınavların iç içe geçtiği bir hikayeye sahip.

1. Bölüm Özeti:

Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapar. Okulun ilk günü geç kalınca hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı bulur. Bu karşılaşma Onur'un yeğeni Kaan'ın Zeynep'in sınıfına verilmesiyle sonuçlanır. Zeynep ister istemez Beyoğlu ailesiyle bir bağ kurmuştur.

Onur'a düzenlenen bir suikastın ortasında kalmasıyla ateşlenen olaylar zinciriyle Zeynep'in sıradan yaşamı farklı bir hal alacak, engel olamadığı bu girdap onu hiç düşünmediği noktalara götürecektir.

Bir gece yarısı Onur'a yardım etmek için kendini bulduğu o yolda, kendisini bekleyen olaylardan habersiz büyük bir sırra şahitlik edecektir. Ve bu sır herkesin hayatını geri dönülemez şekilde değiştirecektir.

Oyuncular : Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan), Murat Kılıç (Ayhan), Kaan Turgut (Kenan), Sümeyra Koç (Alara), Eda Nur Gülbudak (Berna), Tarık Uğur Özenbaş (Kaya), Buse Orcan (Şeniz), Gurur Çiçekoğlu (Hikmet), Cansu Mumcu (Şule), Ali Kayra Kul (Kaan), Aksel Yılmaz (Alper) Ve Sacide Taşaner (Zümrüt).

ALTIN KAFES DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Galata semtlerinde gerçekleştiriliyor.

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