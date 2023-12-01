Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü? Özgür Ozan Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı, neden? Özgür Ozan kimdir?

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 652. bölümüyle bu akşam (1 Aralık 2023 Cuma) yayınlanacak. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümü merakla beklenirken ''Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü? Özgür Ozan Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı, neden?'' soruları izleyiciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Arka Sokaklar 652. bölümünde yaşanacaklar...
ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ ÇOBAN ÖLDÜ MÜ?
Arka Sokaklar dizisinin 652. bölüm fragmanında Hüsnü Çoban'a doğrultulan bir silah görülüyor. Ancak Hüsnü Çoban'ın vurulup vurulmadığı görülmüyor.
Hüsnü Çoban'ın ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak.
ÖZGÜR OZAN KİMDİR?
Özgür Ozan 5 Ocak 1966 Bolu doğumludur. İlk, orta ve liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesinde tamamladı. Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı.
İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünü bitirdi.