PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü? Özgür Ozan Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı, neden? Özgür Ozan kimdir?

Arka Sokaklar'ın 652. bölüm fragmanını izleyenler ''Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü? Özgür Ozan Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı, neden? Özgür Ozan kimdir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Fragmanda Hüsnü Çoban'a doğrultulan silah patlayacak mı merak ediliyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 16:12 Güncelleme 01 Aralık 2023, 16:18
Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü? Özgür Ozan Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı, neden? Özgür Ozan kimdir?

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 652. bölümüyle bu akşam (1 Aralık 2023 Cuma) yayınlanacak. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümü merakla beklenirken ''Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü? Özgür Ozan Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı, neden?'' soruları izleyiciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Arka Sokaklar 652. bölümünde yaşanacaklar...

ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ ÇOBAN ÖLDÜ MÜ?

Arka Sokaklar dizisinin 652. bölüm fragmanında Hüsnü Çoban'a doğrultulan bir silah görülüyor. Ancak Hüsnü Çoban'ın vurulup vurulmadığı görülmüyor.

Hüsnü Çoban'ın ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak.

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

Özgür Ozan 5 Ocak 1966 Bolu doğumludur. İlk, orta ve liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesinde tamamladı. Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı.

İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünü bitirdi.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı. İstanbul Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda görev yaptı. Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı, hafif kılıbık Selami karakteri ile tanınır hâle geldi.

Halen Kanal D'de yayımlanan Arka Sokaklar dizisinde Başkomiser Hüsnü Çoban rolünü canlandırmaktadır. Özgür Ozan, 2005 yılından bu yana Neslihan Uğur Ozan ile evli ve 2 çocuk babasıdır.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Dünya İklim Zirvesi’nde Filistin mesajı: Gazze’de yaşananlar insanlık suçudur
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Gazze’yi bombalıyor! Sözde ateşkes sona erdi: Terör devletinden ‘Savaşa yeniden başladık’ açıklaması
Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi için BAE’de! Gazze diplomasisi: Peş peşe temaslar
SON DAKİKA