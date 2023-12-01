Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü? Özgür Ozan Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı, neden? Özgür Ozan kimdir?

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 652. bölümüyle bu akşam (1 Aralık 2023 Cuma) yayınlanacak. Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümü merakla beklenirken ''Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü? Özgür Ozan Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı, neden?'' soruları izleyiciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Arka Sokaklar 652. bölümünde yaşanacaklar...