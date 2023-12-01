Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik değişiklik! Baba olmaya hazırlanan Ferit Seyran’sız kaldı! İntihar mı edecek?

FERİT İNTİHAR MI EDECEK?

Dizinin sonu da izleyiciler tarafından merak konusu olmuştu. 1. bölümden itibaren ortaya atılan iddiaya göre Ferit Seyran'ın kendisini terk etmesine dayanamayarak intihar edecek. Ancak dizinin ne zaman final yapacağı ve Ferit'in intihar edip etmeyeceği kesin olarak bilinmiyor.