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TV8,5 YAYIN AKIŞI | 29 Kasım 2023 TV 8,5'ta hangi maçlar var, FREKANS ayarı nasıl yapılır? UEFA Şampiyonlar Ligi...

TV8,5 yayın akışı için araştırmalar hızlandı.Futbolseverler ve TV 8,5 izleyicileri, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve Suudi Arabistan Pro Lig maçlarını ekranlarından takip etmek için heyecanla bekliyor. Bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Manchester United maçının TV8,5'ta yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. İşte TV8,5 yayın akışı ve tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 16:31 Güncelleme 29 Kasım 2023, 16:32
TV8,5 YAYIN AKIŞI | 29 Kasım 2023 TV 8,5’ta hangi maçlar var, FREKANS ayarı nasıl yapılır? UEFA Şampiyonlar Ligi...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4 Kanal 47 Kanal 41 Kanal 52 Kanal 55

TV 8,5'TA HANGİ MAÇLAR VAR?

🔴 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Napoli arasında oynanacak müsabaka 29 Kasım Çarşamba saat 23:00'da TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

🔴Galatasaray - Manchester United müsabakasının tekrarı da 30 Kasım Perşembe günü saat 02:30'da TV 8,5 ekranlarına gelecek.

🔴UEFA Avrupa Ligi'nde AEK - Brighton arasında oynanacak müsabaka 30 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

TV 8.5 YAYIN AKIŞI

06:35 - Fokus "Taktik Dehalar" (Spor)

07:00 - "Manchester City - Leipzig" Şampiyonlar Ligi G Grubu (Spor)

09:00 - Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin (Spor)

10:00 - "Manchester - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A Grubu (Spor)

12:15 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Program)

14:00 - Buyur Bi'De Buradan Bak (Spor)

16:00 - Arkadaşım Hoşgeldin (Program)

18:15 - Şampiyonlar Ligi 5. Hafta Özetleri (Spor)

19:00 - Şampiyonlar Ligi Maç Başlıyor / Canlı (Spor)

20:45 - Şampiyonlar Ligi Dakika Skor İlk Yarı / Canlı (Spor)

21:30 - Şampiyonlar Ligi Devre Arası / Canlı (Spor)

21:45 - Şampiyonlar Ligi Dakika Skor İkinci Yarı / Canlı (Spor)

23:00 - "Real Madrid - Napoli" Şampiyonlar Ligi C Grubu / Canlı (Spor)

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