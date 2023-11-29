TV8,5 YAYIN AKIŞI | 29 Kasım 2023 TV 8,5’ta hangi maçlar var, FREKANS ayarı nasıl yapılır? UEFA Şampiyonlar Ligi...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4 Kanal 47 Kanal 41 Kanal 52 Kanal 55
TV 8,5'TA HANGİ MAÇLAR VAR?
🔴 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Napoli arasında oynanacak müsabaka 29 Kasım Çarşamba saat 23:00'da TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
🔴Galatasaray - Manchester United müsabakasının tekrarı da 30 Kasım Perşembe günü saat 02:30'da TV 8,5 ekranlarına gelecek.
🔴UEFA Avrupa Ligi'nde AEK - Brighton arasında oynanacak müsabaka 30 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.
TV 8.5 YAYIN AKIŞI
06:35 - Fokus "Taktik Dehalar" (Spor)
07:00 - "Manchester City - Leipzig" Şampiyonlar Ligi G Grubu (Spor)
09:00 - Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin (Spor)
10:00 - "Manchester - Galatasaray" Şampiyonlar Ligi A Grubu (Spor)
12:15 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Program)
14:00 - Buyur Bi'De Buradan Bak (Spor)
16:00 - Arkadaşım Hoşgeldin (Program)
18:15 - Şampiyonlar Ligi 5. Hafta Özetleri (Spor)
19:00 - Şampiyonlar Ligi Maç Başlıyor / Canlı (Spor)
20:45 - Şampiyonlar Ligi Dakika Skor İlk Yarı / Canlı (Spor)
21:30 - Şampiyonlar Ligi Devre Arası / Canlı (Spor)
21:45 - Şampiyonlar Ligi Dakika Skor İkinci Yarı / Canlı (Spor)
23:00 - "Real Madrid - Napoli" Şampiyonlar Ligi C Grubu / Canlı (Spor)