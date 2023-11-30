Altın Kafes’in gizemli iki karakteri: Ahu ve Serhat! Hayal Köseoğlu ve Hilmicem İntepe’den ters köşe roller

Dizide Onur Beyoğlu'nun özel asistanı olan Ahu'yu canlandıran Hayal Köseoğlu, patronuna aşık hırslı bir kadın olarak izleyici karşısına çıkacak. Onur'u etkilemek ve ona yakın olabilmek için her türlü tehlikeyi göze alacak olan Ahu'nun yapacakları herkesi şaşkına çevirecek.

Gizemli ve karanlık bir geçmişe sahip olan Serhat'ı canlandıran Hilmicem İntepe ise askerde geçirdiği bir patlama sebebiyle bir dizi estetik ameliyatla adeta başka birine dönüşmüş biri olarak izleyici ile buluşacak. Serhat, kötüleri yok etmek için çıktığı yolda kendisini de karanlık dünyada bırakacak.

Ahu ve Serhat ikilisinin ortak geçmişi kendilerinin bile tahmin edemeyeceği şekilde karşılarına çıkarken, yürüdükleri yeni yollar ile sır perdeleri iyice aralanacak.

'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in kesişen hayatlarını ekrana getirecek dizinin kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Tarık Uğur Özenbaş, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner yer alıyor.

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