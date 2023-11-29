Aldatmak 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: O Zeliş denen soysuz hemen bulunacak!

Başrollerinde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal'ın yer aldığı Aldatmak 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İlknur'un vurulduğu haberi herkesin gündemine oturur. Behram cinayetine dair detayların ortaya çıkması, Güzide'yi korkunç bir kaosun merkezine taşımıştır. Zeliş'in hareketlerinden Ozan'ın sorumlu tutulacağından endişelenen Güzide büyük bir sınavla yüzleşmek üzeredir. Aklı sürekli evlatlarıyla meşgul olan Güzide'nin düşmanları, bu durumdan yararlanmak için elinden geleni yapacaktır.

Oylum cephesinde ise işler karmaşıklaşmaya devam etmektedir. Kahraman, artık Oylum'a olan duygularını kimseden saklayamaz hale gelirken Tolga, Oylum'u hala unutamadığını beklenmedik birine itiraf eder. Hayatında huzur isteyen Oylum için bir isimle köprüleri yakmanın zamanı artık gelmiştir.

Evdeki korkunç saldırıdan sonra Zeliş'in artık kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Zeliş'e karşı büyük öfke besleyen Mualla, oğlunun intikamı için ne kadar ileri gidecektir?